Ύπνος: Δεν μπορείτε να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά μετά το μεσημεριανό; Γιατρός εξηγεί γιατί δεν φταίει η τεμπελιά

Η έλλειψη ενέργειας μετά το μεσημεριανό γεύμα είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν οφείλεται σε τεμπελιά. Ένας γιατρός εξηγεί τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σας μετά το φαγητό, με αποτέλεσμα να νιώθετε υπνηλία.

Η επιστημονική εξήγηση πίσω από τη μεσημεριανή κόπωση

Αυτή η ακατανίκητη επιθυμία για έναν σύντομο ύπνο και η ξαφνική πτώση της διάθεσης, μετά το μεσημεριανό γεύμα, είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αν και είναι εύκολο να θεωρήσετε ότι η αιτία είναι η έλλειψη θέλησης, η μεσημεριανή κόπωση δεν είναι μόνο στο μυαλό σας. Στην πραγματικότητα, οφείλεται σε βιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μετά το φαγητό, ειδικά μετά από ένα μεγάλο ή βαρύ γεύμα.

Ο Dr. Kunal Sood, αναισθησιολόγος και γιατρός επεμβατικής ιατρικής πόνου, εξηγεί ότι η πτώση της ενέργειας οφείλεται σε φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα και δεν είναι καθαρά ψυχολογική.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, ο γιατρός επισημαίνει: «Το αίσθημα κόπωσης ή η έλλειψη κινήτρου μετά το μεσημεριανό γεύμα είναι ζήτημα βασικής φυσιολογίας και όχι θέλησης. Η μεσημεριανή “τεμπελιά” είναι συχνά ένα αναστρέψιμο αποτέλεσμα της ροής του αίματος και του μεταβολισμού μετά το φαγητό, όχι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σας».

Γιατί νιώθουμε υπνηλία μετά το φαγητό

Σύμφωνα με τον ειδικό, η διαδικασία της πέψης απαιτεί ενέργεια. Μετά την κατανάλωση τροφής, το σώμα κατευθύνει περισσότερο αίμα στο πεπτικό σύστημα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τα επίπεδα εγρήγορσης. Επιπλέον, οι μεταβολικές αποκρίσεις (όπως οι διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα) παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς νιώθουμε τις ώρες που ακολουθούν.

Η ροή του αίματος μετατοπίζεται στο πεπτικό σύστημα

Σύμφωνα με τον Dr. Sood, μετά από ένα μεγάλο γεύμα —ιδιαίτερα αν είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες ή λίπη— το σώμα ενεργοποιεί τη διαδικασία της πέψης. «Η ροή του αίματος ανακατευθύνεται κατά προτεραιότητα στον γαστρεντερικό σωλήνα για να υποστηρίξει την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Τα σύνθετα γεύματα αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση του εντέρου για αίμα και οξυγόνο», εξηγεί ο γιατρός.

Η σχετική μείωση «καυσίμου» στον εγκέφαλο

Παρόλο που η συνολική καρδιακή παροχή παραμένει σταθερή, ένα μεγάλο μέρος του αίματος πηγαίνει στο έντερο, γεγονός που μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη ροή προς τον εγκέφαλο. «Ακόμα και μικρές μειώσεις στην παροχή οξυγόνου και γλυκόζης στον εγκέφαλο, σε συνδυασμό με τις ορμόνες που εκκρίνονται μετά το φαγητό, μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία, βραδύτητα στη σκέψη και ομίχλη εγκεφάλου (brain fog)», σημειώνει ο γιατρός.

Ο ρόλος της γλυκόζης και της ινσουλίνης

Τα γεύματα με πολλούς υδατάνθρακες προκαλούν απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα και ισχυρή απόκριση της ινσουλίνης. «Καθώς η γλυκόζη απομακρύνεται από την κυκλοφορία, ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν μια πνευματική κόπωση, κάτι που επηρεάζει την εγρήγορση χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κλινική υπογλυκαιμία», επισημαίνει ο ειδικός.

Όταν ο οργανισμός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί

Κανονικά, το σώμα αντισταθμίζει τη συγκέντρωση αίματος στο έντερο αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό. Όταν όμως αυτό δεν συμβαίνει επαρκώς, η αρτηριακή πίεση μπορεί να πέσει. «Αυτή είναι η μεταγευματική υπόταση είναι ιδιαίτερα συχνή σε ηλικιωμένους ή σε άτομα με δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος», εξηγεί ο γιατρός.

Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ο Dr. Sood προτείνει απλές λύσεις για να αποφύγετε την εξάντληση μετά το φαγητό: