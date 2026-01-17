ΑΠΘ: Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων» στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και Συμβούλου του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Αριστοτέλειο θα παραμείνει φάρος δημοκρατίας και ελεύθερης έκφρασης εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών».

Νωρίτερα, την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ είχε εκφράσει με δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ