ΑΠΘ: Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων» στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής

  • Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και Συμβούλου του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη».
  • Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Αριστοτέλειο θα παραμείνει φάρος δημοκρατίας και ελεύθερης έκφρασης εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών».
  • Την επίθεση στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ είχε καταδικάσει νωρίτερα και ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και Συμβούλου του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Αριστοτέλειο θα παραμείνει φάρος δημοκρατίας και ελεύθερης έκφρασης εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών».

Νωρίτερα, την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ είχε εκφράσει με δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

