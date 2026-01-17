Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε live την τελετή έναρξης

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε live την τελετή έναρξης

Η Πάτρα φόρεσε… τα καλά της για το Καρναβάλι 2026. Το σύνθημα για την έναρξη των εκδηλώσεων δίνεται απόψε με την επίσημη τελετή έναρξης στην πλατεία Γεωργίου, που έχει γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο, μικρούς και μεγάλους.

Η φετινή τελετή έναρξης έχει ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη» και βασίζεται, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία.

Την σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια της τελετής έναρξης υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας, ενώ συμμετέχουν περίπου 300 άτομα.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά μέρη:

Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.
Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.
Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Δείτε live:

