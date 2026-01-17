«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash

Η Ε.Ε θα συζητήσει πώς θα ανταποκριθεί στο νέο κύμα δαπανηρών εμποδίων στις εξαγωγές που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα μέλη της Ένωσης, καθώς ο Λευκός Οίκος εντείνει την εκστρατεία του για να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Η επιβολή από τον Τραμπ δασμού 10% στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στην κίνησή του κατά της Γροιλανδίας — συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας — ανοίγει εκ νέου ένα διατλαντικό εμπορικό ρήγμα που οι πρωτεύουσες θεωρούσαν ότι είχε αποτραπεί με τη συμφωνία που υπογράφηκε πέρυσι.

Μιλώντας μετά την υπογραφή μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Αμερικής στην Παραγουάη το Σάββατο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέκρινε την τακτική του Τραμπ ως απειλή για την «ευημερία», λέγοντας ότι «πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές, όχι να τις κλείσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξήσουμε τους δασμούς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται αυτό, και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα. «Συντονίζω μια κοινή απάντηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα».

Η ανακοίνωση Τραμπ για τους δασμούς

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τους νέους δασμούς σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο Truth Social το Σάββατο, ισχυριζόμενος ότι οι χώρες που στοχεύονται είχαν στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες «για άγνωστους σκοπούς». Μια μικρή αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, την Πέμπτη, στο πλαίσιο αποστολής αναγνώρισης και υποστήριξης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα ολοκληρώσει την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ο δασμός 10% θα αυξηθεί σε 25% την 1η Ιουνίου και θα εφαρμοστεί «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Τραμπ.

Τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν σχετικά με την απάντηση, δήλωσαν στο POLITICO ότι δεν έχει ακόμη συγκληθεί έκτακτη συνάντηση των πρεσβευτών για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό μιας απάντησης.

Ο Κόστα, μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους κορυφαίους συμβούλους τους, βρίσκονται στην Παραγουάη για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες του Mercosur το Σάββατο.

Η ηγεσία της ΕΕ επικοινωνεί τώρα ενεργά με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με τους νέους δασμούς του Τραμπ, επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Heated Rivalry: Ψυχίατρος εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα στη σειρά-φαινόμενο

Πρωτοποριακή θεραπεία για την τριχόπτωση: Gel με σάκχαρο του DNA βοηθά να ξαναβγούν μαλλιά

ΔΥΠΑ: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για 10.000 άνεργες μητέρες – Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ρεύμα: Πότε αλλάζουν οι χρεώσεις – Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:15 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντινούπολη: Άγρια δολοφονία 17χρονου από 15χρονο… για μια ματιά – Οι απειλές στην μητέρα του θύματος

Άγριο έγκλημα έγινε στην Κωνσταντινούπολη όταν δύο άγνωστες μεταξύ τους  παρέες μάλωσαν σε μπα...
21:07 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο...
20:32 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ήρθε η ώρα να αλλάξει η ηγεσία στο Ιράν – «Ο Χαμενεΐ είναι άρρωστος και σκοτώνει κόσμο»

Αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, ζήτησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, με δηλώσεις του στο Poli...
20:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Υπεγράφη η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Mercosur – «Γράφουμε ιστορία», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)και της Mercosur υπέγραψαν το Σάββατο στην Ασουνσιόν τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι