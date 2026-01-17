Κωνσταντινούπολη: Άγρια δολοφονία 17χρονου από 15χρονο… για μια ματιά – Οι απειλές στην μητέρα του θύματος

Άγριο έγκλημα έγινε στην Κωνσταντινούπολη όταν δύο άγνωστες μεταξύ τους παρέες μάλωσαν σε μπαρ, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μαχαιρώσει έναν 17χρονο στο στήθος, ο οποίος πέθανε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14 Ιανουαρίου, στην οδό Emek, στη γειτονιά Mehmet Nesih Özmen. Οι ανήλικοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ωστόσο οι παρέες τους μάλωσαν σε ένα καφέ με αφορμή μια «ματιά» που κάποιοι θεώρησαν περίεργη.

Το περιστατικό εξελίχθηκε γρήγορα σε μαχαίρωμα. Μία ημέρα μετά την δολοφονία, η μητέρα του θύματος κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές: «Άρχισα να λαμβάνω απειλητικά μηνύματα. Ο αριθμός δεν είναι ορατός, αλλά τα μηνύματα λένε ακριβώς αυτό: «Σκοτώσαμε τον γιο σου τον Atlas, τώρα είναι η σειρά σου. Θα σε θάψουμε δίπλα στον γιο σου».

Ölen 17 öldüren 15 yaşında.. Söyleyeceklerim bu kadar. https://t.co/Cw2RdjF5ZH — ipek’s🦦 (@anksiyeteliipo) January 16, 2026

Η Εισαγγελία του Μπακίρκεϊ ξεκίνησε έρευνα για τα απειλητικά μηνύματα που στάλθηκαν στην οικογένεια του 17χρονου Άτλας Τσαγκλάγιαν, ο οποίος γεννήθηκε το 2009 και σκοτώθηκε στο Güngören.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Αστυνομική Διεύθυνση της Επαρχίας της Κωνσταντινούπολης έχει λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για τον εντοπισμό των δραστών και τη σύλληψη των υπόπτων.