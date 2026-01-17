Κωνσταντινούπολη: Άγρια δολοφονία 17χρονου από 15χρονο… για μια ματιά – Οι απειλές στην μητέρα του θύματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Κωνσταντινούπολη: Άγρια δολοφονία 17χρονου από 15χρονο… για μια ματιά – Οι απειλές στην μητέρα του θύματος

Άγριο έγκλημα έγινε στην Κωνσταντινούπολη όταν δύο άγνωστες μεταξύ τους  παρέες μάλωσαν σε μπαρ, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μαχαιρώσει έναν 17χρονο στο στήθος, ο οποίος πέθανε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14 Ιανουαρίου, στην οδό Emek, στη γειτονιά Mehmet Nesih Özmen. Οι ανήλικοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ωστόσο οι παρέες τους μάλωσαν σε ένα καφέ με αφορμή  μια «ματιά» που κάποιοι θεώρησαν περίεργη.

Το περιστατικό εξελίχθηκε γρήγορα σε μαχαίρωμα. Μία ημέρα μετά την δολοφονία, η μητέρα του θύματος κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές: «Άρχισα να λαμβάνω απειλητικά μηνύματα. Ο αριθμός δεν είναι ορατός, αλλά τα μηνύματα λένε ακριβώς αυτό: «Σκοτώσαμε τον γιο σου τον Atlas, τώρα είναι η σειρά σου. Θα σε θάψουμε δίπλα στον γιο σου».

 

Η Εισαγγελία του Μπακίρκεϊ ξεκίνησε έρευνα για τα απειλητικά μηνύματα που στάλθηκαν στην οικογένεια του 17χρονου Άτλας Τσαγκλάγιαν, ο οποίος γεννήθηκε το 2009 και σκοτώθηκε στο Güngören.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Αστυνομική Διεύθυνση της Επαρχίας της Κωνσταντινούπολης έχει λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για τον εντοπισμό των δραστών και τη σύλληψη των υπόπτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Heated Rivalry: Ψυχίατρος εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα στη σειρά-φαινόμενο

Πρωτοποριακή θεραπεία για την τριχόπτωση: Gel με σάκχαρο του DNA βοηθά να ξαναβγούν μαλλιά

ΔΥΠΑ: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για 10.000 άνεργες μητέρες – Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ρεύμα: Πότε αλλάζουν οι χρεώσεις – Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:36 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

Η Ε.Ε θα συζητήσει πώς θα ανταποκριθεί στο νέο κύμα δαπανηρών εμποδίων στις εξαγωγές που επέβα...
21:07 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο...
20:32 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ήρθε η ώρα να αλλάξει η ηγεσία στο Ιράν – «Ο Χαμενεΐ είναι άρρωστος και σκοτώνει κόσμο»

Αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, ζήτησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, με δηλώσεις του στο Poli...
20:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Υπεγράφη η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Mercosur – «Γράφουμε ιστορία», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)και της Mercosur υπέγραψαν το Σάββατο στην Ασουνσιόν τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι