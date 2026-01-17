Αιτωλοακαρνανία: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία του 50χρονου

  • Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία, Κώστα Αλεξανδρή, και την σύλληψη του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.
  • Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς και παρέδωσε το κυνηγετικό όπλο, με το οποίο σκότωσε το θύμα.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Αιτωλοακαρνανία: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία του 50χρονου

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

