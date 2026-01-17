Αττική: Αστυνομικός φιλοξένησε στο σπίτι της γυναίκα που είχε κακοποιηθεί από τον σύζυγό της

Κρίσιμες και σωτήριες αποδείχθηκαν οι πράξεις μίας αστυνομικού, η οποία βοήθησε μία μητέρα τριών παιδιών, που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν μία γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής αγκαλιά με τα τρία ανήλικα παιδιά της, ζητώντας τη βοήθεια της Αστυνομίας για να γλιτώσει από τα χέρια του συζύγου της.

Η αστυνομικός όχι μόνο την άκουσε, αλλά αποφάσισε να την φιλοξενήσει στο σπίτι της για να την προστατεύσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μάλιστα, την επόμενη μέρα τα ανήλικα παιδιά της γυναίκας έφτασαν με αστυνομική συνοδεία στο σχολείο τους.

Η αστυνομικός κίνησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. τελικά να τον συλλαμβάνουν το πρωί της Πέμπτης.

«Ήταν μία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Είναι άξια συγχαρητηρίων», λέει για το θέμα ο Βαγγέλης Μπούζας, γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής. «Γίνανε όλες οι νόμιμες ενέργειες και μετά λειτούργησε σαν άνθρωπος», πρόσθεσε.