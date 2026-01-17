Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας την αποχαιρέτησε με επιμνημόσυνη δέηση στη Μαδρίτη

Σύνοψη από το

  • Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή στην Ισπανία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη, όπου ζούσε με την βασίλισσα Σοφία.
  • Η ισπανική βασιλική οικογένεια τίμησε την πριγκίπισσα Ειρήνη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, πραγματοποιώντας επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.
  • Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12:00 μ.μ., την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης. Στη διάρκεια της ζωής της επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της φιλανθρωπίας και της μουσικής, ενώ στάθηκε στο πλευρό των δύο μεγαλύτερων αδελφών της, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, με διακριτικότητα.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αγάπη για τη μουσική και η δράση της στην Ινδία – «Δεν ζω μέσα στα “αν”, γιατί δεν αξίζει τον κόπο»

Άφησε την τελευταία της πνοή στην Ισπανία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη. Η πριγκίπισσα εδώ και αρκετά χρόνια ζούσε με την βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, και την οικογένειά της.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια τίμησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου την πριγκίπισσα Ειρήνη, πραγματοποιώντας μία επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Σεπτέμβριο του 1964

Η βασίλισσα Σοφία μαζί με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’, την βασίλισσα Λετίσια, την πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία έδωσαν το «παρών» στην τελετή για την πριγκίπισσα.

Στο πλευρό τους ήταν και άλλα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, όπως η Ινφάντα Έλενα και η Ινφάντα Κριστίνα, με τις οικογένειές τους. Στην επιμνημόσυνη δέηση ήταν και η Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και άλλοι φίλοι και συγγενείς.

Ο Χουάν Κάρλος Α’ της Ισπανίας απουσίασε από το «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη, και με βάση ισπανικά ΜΜΕ δεν θα ταξιδέψει ούτε στην Ελλάδα για την κηδεία, αφού οι γιατροί του έκριναν ότι κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε την υγεία του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12:00 μ.μ., την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

21:23 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

