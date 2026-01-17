Παύλος Ντε Γκρες: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου έγινε γνωστός ο θάνατος της πριγκίπισσα Ειρήνης, σε ηλικία 83 ετών. Εδώ και αρκετά χρόνια, η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, έμενε στην Ισπανία μαζί με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Παύλος Ντε Γκρες, θέλησε να αποχαιρετήσει και δημόσια την θεία του, κάνοντας μία ανάρτηση στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Ντε Γκρες στη δημοσίευσή του ανέβασε μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Ειρήνης και έγραψε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της.

Αποτελούσε πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης – έναν πυλώνα για την οικογένειά μας μέσα στον χρόνο. Η απουσία της αφήνει ένα κενό, όμως η μνήμη της θα μας συνοδεύει για πάντα.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε. Παύλος Ντε Γκρες».

Στην ανάρτησή του επίσης, ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας ανέφερε: «Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Marie-Chantal de Grèce δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης στην Ελλάδα, την Δευτέρα. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H Oικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης».