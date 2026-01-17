Γιώργος Γερολυμάτος: «Είχα σχέση με μία τραγουδίστρια, η οποία πέθανε από ναρκωτικά – Αυτό μου είχε κοστίσει πολύ»

  • Ο Γιώργος Γερολυμάτος, με πάνω από πέντε δεκαετίες πορείας στη μουσική, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, όπου μίλησε για προσωπικές του στιγμές.
  • Ο ερμηνευτής εξομολογήθηκε πως είχε σχέση με μία τραγουδίστρια «η οποία πέθανε από ναρκωτικά», γεγονός που του είχε κοστίσει πολύ.
  • Επιπλέον, ο Γερολυμάτος αποκάλυψε πως έχει «χάσει» και άλλους φίλους του εξαιτίας των ναρκωτικών.
Γιώργος Γερολυμάτος

Ο Γιώργος Γερολυμάτος έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας στη χώρα μας, στον οποίο εργάζεται για πάνω από πέντε δεκαετίες. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Ανάμεσα σε άλλα, ο καλλιτέχνης μίλησε και για το θέμα των ναρκωτικών, και εξομολογήθηκε πως είχε σχέση με μία τραγουδίστρια, η οποία πέθανε εξαιτίας αυτών.

Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής είπε στη συνέντευξή του ότι: «Έπειτα από μία πολύ επιτυχημένη σεζόν αγόρασα ένα σπίτι στη Μύκονο. Το οποίο βιάστηκα να το πουλήσω και ήταν βίλα με πισίνα και τα λοιπά. Την πούλησα νωρίς, κερδίζοντας βέβαια χρήματα, αλλά αν την είχα σήμερα αυτή, θα ήταν πέντε φορές η αξία της πάνω».

Σε ερώτηση για το αν έχει «χάσει» φίλους από τα ναρκωτικά, ο Γιώργος Γερολυμάτος απάντησε: «Βεβαίως έχω “χάσει” φίλους. Είχα και μία κοπέλα, είχα σχέση με μία τραγουδίστρια, πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν νεότερος, η οποία πέθανε από ναρκωτικά. Αυτό μου είχε κοστίσει πολύ».

12:58 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

