Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν μία πολύ τυχερή εβδομάδα – «Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν έως τις 25 Ιανουαρίου»

  • Τρία ζώδια θα έχουν μια εξαιρετικά τυχερή εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Η αέρινη ενέργεια αυτή την εβδομάδα αποκαθιστά την ελπίδα και επιτρέπει σε κάποιες προθέσεις να αρχίσουν να παίρνουν μορφή.
  • Οι Δίδυμοι καλούνται να πάρουν ρίσκα και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που φέρνει η εποχή του Υδροχόου από τις 19 Ιανουαρίου, καθώς ένας τυχερός συσχετισμός πλανητών εντείνει την τύχη τους.
  • Για τους Καρκίνους, η διαίσθησή τους είναι ο οδηγός προς μια τυχερή ζωή με την είσοδο της Αθηνάς στους Ιχθύες στις 24 Ιανουαρίου, ενώ οι Παρθένοι καλούνται να ακολουθήσουν την καρδιά τους και να εστιάσουν στις συναισθηματικές τους ανάγκες με το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Ταύρο.
Μαρίνα Σίσκου

19 - 25 Ιανουαρίου: Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν μία πολύ τυχερή εβδομάδα -
Τρία ζώδια θα έχουν μια εξαιρετικά τυχερή εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Ο Ιανουάριος είναι μια περίοδος για να θέσετε τις προθέσεις σας και να προετοιμαστείτε για τις ευλογίες που ελπίζετε να λάβετε στο μέλλον. Αν και έχετε δείξει υπομονή από την αρχή του έτους, η ελπίδα επιτέλους φτάνει αυτή την εβδομάδα.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πολύ πιο εύκολη έως τα τέλη του 2026 – «Αυτή η χρονιά αποτελεί για εσάς σημείο καμπής»

Η εποχή του Υδροχόου ξεκινά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, ενώ ο Ερμής εισέρχεται σε αυτό το αέρινο ζώδιο στις 20 Ιανουαρίου και ακολουθεί ο Άρης στις 23 Ιανουαρίου.

Η αέρινη ενέργεια αυτή την εβδομάδα αποκαθιστά την ελπίδα σας και επιτρέπει σε κάποιες από τις προθέσεις σας να αρχίσουν να παίρνουν μορφή. Είναι η στιγμή να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες, να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και να θυμηθείτε πως αξίζετε μια ζωή γεμάτη τύχη και αφθονία.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Ήρθε η στιγμή να υψώσετε το ανάστημά σας»

Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν μία πολύ τυχερή εβδομάδα (19-25 Ιανουαρίου)

  • Δίδυμος,
  • Καρκίνος,
  • Παρθένος

Δίδυμος

Ήρθε η ώρα να πάρετε ρίσκο, Δίδυμοι! Η εποχή του Υδροχόου ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας έναν μήνα γεμάτο νέες ευκαιρίες και αρχές. Η ενέργεια του Υδροχόου σας βοηθά να εστιάσετε και να ρισκάρετε αν αυτό σημαίνει ότι θα φέρετε τα όνειρά σας σε πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκκίνηση μιας επιχείρησης, την αρχή ενός νέου έργου ή το να κλείσετε ένα ταξίδι που σας καλεί εδώ και καιρό.

Η εποχή του Υδροχόου είναι μια περίοδος για να αφήσετε το σύμπαν να σας καθοδηγήσει και να εμπιστευτείτε την πορεία σας. Θυμηθείτε ότι δεν θα χάσετε ποτέ αυτό που προορίζεται για εσάς. Ένας τυχερός συσχετισμός πλανητών στον Υδροχόο (stellium) σχηματίζεται αυτήν την εβδομάδα, εντείνοντας την τύχη σας και την ικανότητά σας να δράσετε.

Οικονομική ανατροπή για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του 2026 – «Θα δείτε τον τραπεζικό λογαριασμό σας να γεμίζει»

Φροντίστε να ακούτε την προσωπική σας αλήθεια αυτή την περίοδο και να είστε αυθεντικοί στις αποφάσεις που παίρνετε. Ενώ πρέπει να είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε για τα όνειρά σας, πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ρίσκο ευθυγραμμίζεται πραγματικά με την ψυχή σας.

Καρκίνος

Η διαίσθησή σας σας καθοδηγεί προς τη πιο τυχερή ζωή σας, Καρκίνοι. Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο αστεροειδής Αθηνά (ή αλλιώς Pallas) περνάει στους Ιχθύες, φέρνοντας τεράστια τύχη στη ζωή σας. Η Αθηνά αντιπροσωπεύει θέματα που συνδέονται με τη σοφία, τη γνώση και τη συνεργασία.

Στους Ιχθύες, αναδεικνύει θέματα τύχης, αφθονίας και νέων αρχών, ενώ υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του να ακούτε τη διαίσθησή σας για να δημιουργήσετε μία πιο τυχερή ζωή.

Προετοιμαστείτε για αυτήν τη μετακίνηση καθαρίζοντας την ενέργειά σας ή εξαγνίζοντας από παλιά ή αρνητική ενέργεια. Εστιάστε στο να καθαρίσετε τον χώρο σας και να προετοιμάσετε την καρδιά σας για να εμπιστευτείτε την καθοδήγηση που θα λάβετε.

Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να είστε πιο σε αρμονία με το σύμπαν και να εμπιστευτείτε τα θεϊκά σημάδια που θα λάβετε. Μην αφήσετε τη λογική να υπερκαλύψει τη διαίσθησή σας αυτή την περίοδο.

Κάποια όνειρα φαίνονται αδύνατα στην αρχή, αλλά αυτό το κεφάλαιο της ζωής σας αφορά την ικανότητά σας να δημιουργήσετε ό,τι επιθυμείτε.

Παρθένος

Πηγαίνετε εκεί που σας οδηγεί η καρδιά σας, Παρθένοι. Καθώς το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Ταύρο ανατέλλει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, εισέρχεστε σε μια εξαιρετικά ευεργετική περίοδο της ζωής σας.

Καλείστε να επικεντρωθείτε στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Αξίζετε μια ζωή που να σας κάνει πραγματικά να αισθάνεστε καλά, ακόμα κι αν δεν μοιάζει καθόλου με αυτήν που κάποτε φανταζόσασταν.

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Ταύρο σας καθοδηγεί προς νέες και εντυπωσιακές εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες αφορούν το να νιώσετε τελικά πλήρεις με τη ζωή σας.

Σας μετατρέπει από το να απλώς υπάρχετε στο να ζείτε πραγματικά. Το σύμπαν σας καθοδηγεί κάπου που ξυπνά τις αισθήσεις σας και ενθουσιάζει την ψυχή σας, είτε είναι μέρος των σχεδίων σας, είτε μια απρόσμενη συνάντηση. Μην παραβλέπετε πώς αισθάνεστε, γιατί είναι το κλειδί για να προχωρήσετε στον πιο τυχερό σας δρόμο.

17:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

