Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Ήρθε η στιγμή να υψώσετε το ανάστημά σας»

  • Στις 16 Ιανουαρίου, το τετράγωνο του Ερμή με τον Χείρωνα πυροδοτεί συζητήσεις που φέρνουν τέσσερα ζώδια στα όριά τους, προσφέροντας ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν.
  • Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι καλούνται να «μην αγνοήσουν τις ενδείξεις» και να υψώσουν το ανάστημά τους, αποδεχόμενοι την αποστασιοποίηση ως λύση.
  • Αυτή η περίοδος αποτελεί μια ευκαιρία για τα συγκεκριμένα ζώδια να πάρουν πίσω τη δύναμή τους, να απελευθερώσουν αρνητικές αντιδράσεις και να παραμείνουν πιστοί στον εαυτό τους.
Μαρίνα Σίσκου

16 Ιανουαρίου: Τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι απ' το σύμπαν - "μην αγνοήσετε τις ενδείξεις". Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Στις 16 Ιανουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Το τετράγωνο του Ερμή με τον Χείρωνα πυροδοτεί συζητήσεις που μας φέρνουν στα όριά μας. Ευτυχώς, βρισκόμαστε σε ένα σημείο στη ζωή μας όπου οι διαφωνίες δεν μας πτοούν πλέον.

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026: Τοξότες, πείτε αυτό που θέλετε χωρίς να δίνετε πολλές και περιττές εξηγήσεις

Αυτή την Παρασκευή, μένουμε πιστοί στις θέσεις μας. Συνειδητοποιούμε ότι είναι φυσιολογικό να διαφωνούμε με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα περισσότερα για εμάς. Η ενέργεια του Χείρωνα είναι συνδεδεμένη με παλιές συναισθηματικές πληγές. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, ο Ερμής επιταχύνει τη διαδικασία και επαναφέρει αυτές τις πληγές στο προσκήνιο. Για αυτά τα ζώδια, τώρα είναι η στιγμή να υψώσουν το ανάστημά τους πάνω από τις μικροπρέπειες των άλλων. Το σημάδι που λαμβάνουμε αφορά την αποστασιοποίηση, και η αίσθηση αυτή είναι υπέροχη.

Τα 4 ζώδια ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι απ’ το σύμπαν – «Μην αγνοήσετε τις ενδείξεις»

  • Κριός,
  • Καρκίνος,
  • Ζυγός,
  • Αιγόκερως

Κριός

Αυτή την ημέρα, στις 16 Ιανουαρίου, νιώθετε ότι προκαλείστε από κάποιο άτομο μέσα στην οικογένειά σας. Εξαρτάται από εσάς αν θα τους επιτρέψετε να σας επιβληθούν ή αν θα επιλέξετε να απομακρυνθείτε. Μπορείτε να κάνετε αυτό το βήμα πίσω;

Οικονομική ανατροπή για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του 2026 – «Θα δείτε τον τραπεζικό λογαριασμό σας να γεμίζει»

Αυτό δεν σημαίνει ότι τους εγκαταλείπετε. Αντίθετα, πρόκειται για την απελευθέρωση του θυμού ή της αρνητικής αντίδρασης που δημιουργείται μέσα σας όταν αυτό το άτομο λέει οτιδήποτε είναι αυτό που σας αναστατώνει.

Αυτή είναι η μεγάλη σας εννοιολογική αποκάλυψη για σήμερα. Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου Ερμή-Χείρωνα, συνειδητοποιείτε ότι αν απλώς αποδεχτείτε αυτό που συμβαίνει χωρίς να αντιδράσετε υπερβολικά, η ένταση εκτονώνεται από μόνη της. Αυτή είναι μια νίκη για εσάς, Κριοί. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη, και την έχετε στα χέρια σας.

Τα 6 ζώδια που θα έχουν την μεγαλύτερη επαγγελματική εξέλιξη το 2026 – «Οι προσπάθειές σας ανταμείβονται και η καριέρα σας απογειώνεται»

Καρκίνος

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια μια παλιά ανάμνηση, Καρκίνοι, και σας βάζει στη διαδικασία να αναρωτηθείτε πόση συναισθηματική ενέργεια πρέπει να επενδύσετε σε αυτό που θυμάστε. Στις 16 Ιανουαρίου, κάτι που θα ειπωθεί ή κάτι που θα κρυφακούσετε, θα σας υπενθυμίσει μια παλιά πληγή που εξακολουθεί να επηρεάζει τις επιλογές σας.

Το σημάδι που λαμβάνετε από το σύμπαν σάς ωθεί να πάρετε πίσω τη δύναμή σας. Δεν είστε εδώ για να πέφτετε θύματα εκφοβισμού από αναμνήσεις ή από ανθρώπους που αφήνουν αιχμές οι οποίες κάθε άλλο παρά διακριτικές είναι.

Αυτή η συνειδητοποίηση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τις συζητήσεις. Μπορείτε να παραμείνετε ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και ψυχή, αλλά πλέον γνωρίζετε ότι δεν χρειάζεται να εκθέτετε την πλήρη ευαλωτότητά σας σε κάθε κουβέντα. Το μάθημα έγινε βίωμα, Καρκίνοι.

Ζυγός

Για εσάς, Ζυγοί, αυτή η διέλευση επικεντρώνεται στην επικοινωνία μέσα σε στενές σχέσεις. Στις 16 Ιανουαρίου, μια συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο το γεγονός ότι δεν είστε τόσο αφοσιωμένοι σε μια ιδέα που πρότεινε κάποιος άλλος. Το σύμπαν σας στέλνει ένα μήνυμα μέσα από την αίσθηση δυσφορίας.

Υπάρχει ένα όριο σε όσα μπορείτε να αντέξετε, και κατά τη διάρκεια του τετραγώνου Ερμή-Χείρωνα, αυτό γίνεται σχεδόν αφόρητο. Πρέπει να παραμείνετε πιστοί στον εαυτό σας, Ζυγοί, και ευτυχώς, μπορείτε να το κάνετε.  Και έτσι, εκφράζετε τη γνώμη σας και, πιστέψτε το ή όχι, το κάνετε με στυλ και χάρη. Δεν πληγώνονται τα συναισθήματα κανενός, γιατί φροντίζετε τις ανάγκες όλων, χωρίς να ξεχνάτε τις δικές σας.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Χείρωνα στρέφει την προσοχή σε όσα συμβαίνουν μέσα σας, Αιγόκεροι, και συγκεκριμένα σε εκείνη την εσωτερική φωνή που σας δίνει σήμα να προσέξετε. Στις 16 Ιανουαρίου, θα πιάσετε τον εαυτό σας να κάνει κάτι που σας αποδεικνύει ότι η καρδιά σας δεν είναι πλέον «εκεί».

Το σημάδι από το σύμπαν έρχεται ως ένα σινιάλο, να σταματήσετε να λειτουργείτε μηχανικά. Μόλις του δώσετε σημασία, θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πεπρωμένου σας. Αυτό είναι καλό, Αιγόκεροι. Είναι ένα κάλεσμα για δράση. Δεν σας ενδιαφέρει πλέον ο συνηθισμένος τρόπος σκέψης. Στην πραγματικότητα, τον έχετε ξεπεράσει. Τώρα είναι η ώρα να εφαρμόσετε έναν νέο, υγιή τρόπο ζωής.

 

 

 

