Το ανατριχιαστικό θρίλερ που πρέπει να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς το πώς μία κίνηση που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε έχοντας καλή πρόθεση, μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ; Πόσο λάθος μπορεί να πάνε τα πράγματα, αν για παράδειγμα βρεις μία χαμένη τσάντα στο μετρό και προσπαθήσεις να την επιστρέψεις σε αυτόν που του ανήκει; Πώς η ήρεμη ζωή σου υπάρχει πιθανότητα να μετατραπεί σε θρίλερ, λόγω μίας εκ του αποτελέσματος λάθος απόφασης που πήρες;

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο απολαυστικό θρίλερ που μπορείς να παρακολουθήσεις στη «Cosmote Tv» αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει τον τίτλο «Η Χήρα», μία κοπέλα ενώ βρίσκεται στο μετρό βλέπει μια γυναικεία τσάντα και ανοίγοντάς την ανακαλύπτει την ταυτότητα της ιδιοκτήτριας του αντικειμένου.

Η «Φράνσις» πηγαίνει στα γραφεία του μετρό, ωστόσο δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να του αφήσει την τσάντα που βρήκε, και έτσι αποφασίζει να την πάει η ίδια στη γυναίκα που την έχασε, η οποία ονομάζεται «Γκρέτα Χίντεγκ».

Με αφορμή την τσάντα και την ευγενική κίνηση της «Φράνσις», η οποία πενθεί τον πρόσφατο χαμό της μητέρας της, αναπτύσσεται μία φιλία ανάμεσα στην κοπέλα και την μεσήλικη γυναίκα.

Όλα κυλούν ομαλά, όταν τα πάντα ανατρέπονται και η «Φράνσις» ανακαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό που έκρυβε η «Γκρέτα». Ξαφνικά ξεκινάει ένας αγώνας επιβίωσης για την ηρωίδα μας, η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια μίας γυναίκας τελείως διαφορετικής από αυτό που μας είχε κάνει η «Χίντεγκ» να πιστέψουμε στην αρχή πως είναι.

Η «Χήρα», η οποία κυκλοφόρησε το 2019, διαρκεί μία ώρα και 34 λεπτά και καταφέρνει να κρατήσει το κοινό σε αγωνία μέχρι το τέλος. Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ υποδύεται ικανοποιητικά καλά μία νέα κοπέλα που προσπαθεί να ξεφύγει από την παγίδα που έχει πέσει, ενώ η Ιζαμπέλ Υπέρ, η οποία ανέλαβε τον απαιτητικό ρόλο της «Γκρέτα Χίντεγκ», προκαλεί ανατριχίλα με το βλέμμα της, όσα λέει, αλλά και τις σιωπές της.

Αν θες να περάσεις ένα χαλαρό βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής, παρακολουθώντας ένα ωραίο θρίλερ, η συγκεκριμένα ταινία είναι ιδανική.

Δείτε το trailer