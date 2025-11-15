Αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ με γρήγορη πλοκή, η ταινία αυτή είναι ιδανική

Γράφει η Ελένη Φλισκουνάκη

Σκέψου να βρίσκεσαι σε ένα Κέντρο Αποτοξίνωσης, παλεύοντας με τους προσωπικούς σου δαίμονες. Ξαφνικά, σε ενημερώνουν ότι η μητέρα σου βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Σε πιάνει πανικός, αγχώνεσαι, η αγάπη για εκείνη σε ωθεί στο να φύγεις νύχτα και κρυφά από το μέρος στο οποίο λάμβανες βοήθεια, ενώ κλέβεις και ένα αυτοκίνητο. Ο χειμώνας όμως είναι βαρύς και ξεσπάει χιονοθύελλα. Την ώρα που βρίσκεσαι στο δρόμο, ένας αστυνομικός σε σταματάει και σου απαγορεύει να συνεχίσεις το ταξίδι σου, προτρέποντάς σε να πας σε ένα κτήριο που έχει ανοίξει στη περιοχή, για τον κόσμο που χρειάζεται άμεσα να βρει ένα μέρος για να προστατευτεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η Ντάρμπι, η ηρωίδα του θρίλερ «Χωρίς διέξοδο» που σου προτείνω να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο στο «Disney+», αναγκάζεται να περάσει ένα βράδυ στο Κέντρο Επισκεπτών, αφού δεν μπορεί να συνεχίσει για την ώρα το ταξίδι της, προς το νοσοκομείο που βρίσκεται η μητέρα της.

Στο ίδιο κτήριο είναι δύο νέοι άνδρες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, που επίσης ταξίδευαν οδικώς, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Και ενώ η Ντάρμπι βρίσκεται ήδη σε μία δύσκολη θέση, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, όταν ανακαλύπτει πως σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα κρατείται φυλακισμένο ένα μικρό κοριτσάκι.

Από εκεί που δεν το περίμενε, η ηρωίδα μας καλείται να παλέψει για να σώσει το παιδί αλλά και την ίδια της την ζωή, χωρίς να έχει τα βασικά μέσα όπως σήμα στο κινητό της, ενώ το ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μαθαίνει ενώ η φρικιαστική νύχτα εξελίσσεται.

Το «Χωρίς διέξοδο» που κυκλοφόρησε το 2022, διαρκεί μία ώρα και τριάντα έξι λεπτά και σε κρατάει σε εγρήγορση μέχρι το τέλος, έχει δυνατή πλοκή που συνδυάζει το μυστήριο με την δράση και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τέιλορ Άνταμς.

Αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ στο οποίο θα έχεις τα μάτια σου καρφωμένα συνέχεια στην οθόνη, αυτή η ταινία είναι μία τίμια επιλογή.

21:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

