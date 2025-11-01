Η ταινία θρίλερ με την οποία δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό και πρέπει να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Η αυτοδικία απασχολεί τους ανθρώπους από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Πολλοί είναι εκείνοι που τάσσονται υπέρ στο να παίρνει κάποιος το νόμο στα χέρια του, ενώ άλλοι θεωρούν πως η δικαιοσύνη είναι πάνω απ’ όλα και κανείς δεν θα έπρεπε να την προσπερνά, ό,τι και να έχει συμβεί. Αν θες αυτό το Σαββατοκύριακο να δεις μία ταινία θρίλερ που να καταπιάνεται με το συγκεκριμένο θέμα, να έχει παγκοσμίου φήμης ηθοποιούς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και να μην βαρεθείς όση ώρα την παρακολουθείς, στην Cosmote Tv θα βρεις την λύση.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Locked», που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025 και βασίζεται στο φιλμ «4×4» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019, ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ως «Πένιγουαιζ» στην διάσημη σειρά ταινιών τρόμου «Το Αυτό», υποδύεται τον μικροεγκληματία «Έντι».

Ο «Έντι» είναι ένας μικροεγκληματίας, που δεν εργάζεται, και παράλληλα δεν μπορεί να είναι με τον σωστό τρόπο στη ζωή της κόρης του, η οποία είναι μικρή ηλικιακά. Μία μέρα, ενώ προσπαθεί να κλέψει ένα αμάξι, ο ήρωας της ιστορίας εγκλωβίζεται μέσα σε ένα πολυτελές όχημα, το οποίο βρίσκεται σε δημόσιο πάρκινγκ.

Πολύ γρήγορα μαθαίνουμε ότι το αμάξι-παγίδα είχε στήσει στο συγκεκριμένο σημείο ο κάτοχος του οχήματος, ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει πια, έχει δημιουργήσει μία δική του θεωρία περί δικαιοσύνης, και τον υποδύεται με ανατριχιαστικό τρόπο ο Άντονι Χόπκινς. Οι ρόλοι αλλάζουν και μέσα σε λίγα λεπτά ο «Έντι» από θύτης γίνεται θύμα.

Η ταινία διαρκεί μία ώρα και τριάντα ένα λεπτά, κρατάει τον θεατή σε μία μόνιμη αγωνία, του δημιουργεί έντονα συναισθήματα και δεν τον αφήνει να ξεκολλήσει τα μάτια του από την οθόνη.

Βλέποντάς την κανείς νιώθει ότι είναι μέσα στο αμάξι με τον Σκάρσγκαρντ, ο οποίος ως «Έντι» παλεύει μέχρι τέλους όχι μόνο για την ελευθερία του, αλλά και για την ζωή του ουσιαστικά, απέναντι σε έναν άνδρα που είναι έτοιμος να ολοκληρώσει με κάθε τρόπο το απεχθές σχέδιό του.

Δείτε το trailer