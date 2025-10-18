Το κλασικό θρίλερ που βρίσκεται στο Ertflix και θα σε κάνει να ανατριχιάσεις

Τα θρίλερ είναι δικαιολογημένα από τα πιο αγαπητά είδη ταινιών. Η αγωνία, ο φόβος, η αίσθηση πως ο δολοφόνος θα πεταχτεί από την οθόνη και θα καταδιώξει το κοινό, κάνει όσους τα παρακολουθούν φανατικά να θέλουν συνέχεια να βλέπουν καινούργια. Μάλιστα, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται οι φαν του είδους έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις από τους δημιουργούς, καθώς η χρήση της μπορεί να κάνει ένα φιλμ να απογειωθεί και να δημιουργήσει ακόμα πιο έντονα συναισθήματα.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο βγαίνουν δεκάδες θρίλερ, τα οποία δυστυχώς περισσότερο απογοητεύουν παρά ενθουσιάζουν το κοινό που ευλαβικά τα παρακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν την τεχνολογία γι’ αυτή την τροπή, ενώ άλλοι εκφράζουν την άποψη πως η υπερβολική ζήτηση τέτοιων ταινιών έχει οδηγήσει τους παραγωγούς να φτιάχνουν σε μικρό χρονικό διάστημα τόσες, που στο τέλος πέφτει και η ποιότητά τους.

Το κοινό λοιπόν απογοητευμένο από το αποτέλεσμα, αναπολεί τα παλιά καλά θρίλερ όπως την «Σιωπή των Αμνών» και το «Seven». Ανάμεσα στους θαυμαστές αυτού του είδους είμαι και εγώ και ψάχνοντας να βρω κάτι καλό, ο δρόμος με έβγαλε στο Ertflix.

«The Bone Collector»

Αν μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΕΡΤ, στην οποία μπορείτε να βρείτε διάφορες ταινίες και όχι μόνο, σας προτείνω να μεταβείτε στην κατηγορία των θρίλερ και να επιλέξετε το «The Bone Collector» ή στα ελληνικά «Συλλέκτης Οστών».

Πρόκειται για ένα πολύ καλό αστυνομικό θρίλερ, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζέφρι Ντίβερ, και κυκλοφόρησε το 1999 με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και την Αντζελίνα Τζολί. Στην ταινία παίζουν και πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Εντ Ο’ Νιλ, τον οποίο ίσως να γνωρίζετε ως τον «Τζέι Πρίτσετ» του «Modern Family».

Στο «The Bone Collector» κεντρικός ήρωας είναι ο πρώην αστυνομικός Λίνκολν Ράιμ, ο οποίος έμεινε τετραπληγικός ύστερα από ένα τρομακτικό ατύχημα που είχε εν ώρα εργασίας. Μάλιστα, ο ήρωάς μας έχει πάρει την απόφαση να φύγει από τη ζωή, κάνοντας χρήση της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του, η αστυνομία ζητάει την βοήθειά του προκειμένου να πιάσει έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος σκοτώνει τα θύματά του με σαδιστικό τρόπο.

Πολύτιμη σύμμαχος του Ράιμ, είναι η αστυνομικός Αμέλια Ντόναχι, της οποίας το ταλέντο και το σθένος αναγνωρίζει ο ήρωάς μας και την προτρέπει να ασχοληθεί πιο ενεργά με την υπόθεση.

Ο «Συλλέκτης Οστών» διαρκεί μία ώρα και πενήντα οχτώ λεπτά και αξίζει να το παρακολουθήσετε αν θέλετε να δείτε ένα αστυνομικό θρίλερ με ωραίες ερμηνείες και δυνατή πλοκή, καθώς τον δολοφόνο θα τον μάθετε ελάχιστα λεπτά πριν από το τέλος.