Ρένια Λουιζίδου για τον γιο της: «Είναι μία προσωπικότητα με την οποία θα ήθελα να συναναστραφώ, αν μου ήταν άγνωστος»

Η Ρένια Λουιζίδου το πρωί της Παρασκευής (31/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή την επιστροφή της κωμικής σειρά του ALPHA «Το Σόι Σου». Μεταξύ άλλων, η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε και στον είκοσι πέντε ετών γιο που έχει. Η ίδια εξέφρασε την περηφάνια της για το πώς είναι ως άνθρωπος το παιδί της, ενώ σημείωσε πως παρ’ ότι μένει από κάτω της, εκείνη δεν έχει κλειδιά για το σπίτι του.

Μιλώντας για τον γιο της, στη διάρκεια της συνέντευξης, η Ρένια Λουιζίδου είπε: «Ο γιος μου είναι είκοσι πέντε ετών. Νομίζω ότι θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τα αθλητικά, όχι ως αθλητής. Είναι στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Είναι άλλη φάση τώρα, αυτά τα παιδιά είναι σε μια δύσκολη στιγμή. Εννοώ σε μία δύσκολη συγκυρία κοινωνικοπολιτική.

Είναι δύσκολα τα οικονομικά που βρίσκουν μπροστά τους, αλλάζει πολύ το τοπίο στο κομμάτι με τις δουλειές, το AI και η τεχνολογία. Δεν ξέρω αν το κατέχω αρκετά αυτό το καινούργιο που έρχεται για να μπορέσω να τον βοηθήσω. Περισσότερο μαθαίνει αυτός εμένα, παρά εγώ αυτόν».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Μένει στο ίδιο οίκημα, από κάτω μας. Δεν έχω κλειδιά, ούτε για ώρα ανάγκης. Έχω έναν τρόπο να μπω για ώρα ανάγκης. Δεν θα μπω ποτέ από μόνη μου. Είναι είκοσι πέντε ετών, είναι άνθρωπος μεγάλος. Από αυτό που θέλεις, μέχρι αυτό που θα κάνεις πρέπει να παρεμβληθεί αυτό που πρέπει να γίνει. Βάζεις κάτω τον εαυτό σου και λες όσο και να θέλω, αυτό δεν θα το κάνω!».

«Είμαι χαρούμενη και περήφανη για τον ενήλικο που έχω απέναντί μου. Είναι μία προσωπικότητα με την οποία θα ήθελα να συναναστραφώ, αν μου ήταν ένας άγνωστος. Εκτιμώ τον τρόπο σκέψης του και τη στάση του. Τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τις γυναίκες, την συμπεριφορά του», σημείωσε.

