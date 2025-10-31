Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός – Υπήρχαν μέρες που φοβόμουν να πάω στο σχολείο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Σαμόλης
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_samolis

Ο Δημήτρης Σαμόλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων μίλησε και για το bullying που είχε δεχτεί στο σχολείο, καθώς και για το πώς το αντιμετώπιζε. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας πως δεν τα παίρνει προσωπικά, καθώς αντιλαμβάνεται ότι αυτά που γράφει ο κάθε ένας έχουν να κάνουν με τον ίδιο, και όχι με αυτόν για τον οποίο προορίζονται τα μηνύματα.

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Σαμόλης εξομολογήθηκε πως: «Έχω υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός. Υπήρχαν μέρες που φοβόμουν να πάω στο σχολείο. Θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου “οκ, τώρα βάλε την πανοπλία σου, οπλίσου με τεράστια δύναμη και πήγαινε”. Ντρεπόμουν να το πω και στους δικούς μου».

Σε ερώτηση για το αν έχει νιώσει ποτέ άσχημα με ακραία σχόλια, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Στο TikTok έχει πλάκα ρε παιδί μου. Δεν τα επικροτώ αυτά τα σχόλια, παρ’ όλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι τα σχόλια έχουν να κάνουν με αυτόν που τα λέει, όχι προς αυτόν που κατευθύνονται. Δεν τα παίρνω προσωπικά. Κάποια τα κάνω και χάζι. Καλά και σε κάποια σοκάρεσαι και λίγο, λες “ουάου αυτό πόνεσε”».

