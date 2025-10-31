Χάρης Φραγκούλης: «Αν αρρωστήσει ένας φίλος μου, όχι γιαούρτι θα διαφημίσω, θα αλειφτώ με οτιδήποτε»

Ο Χάρης Φραγκούλης παραχώρησε συνέντευξη στον Άρη Καβατζίκη για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/10). Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε για το γεγονός πως έχει επιλέξει να ζει χωρίς ίντερνετ στο σπίτι του, εξηγώντας τον λόγο γι’ αυτή του την απόφαση.

Ακόμα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαφημίσεις που συμμετέχουν συνάδελφοί του, τους οποίους και στήριξε. Μάλιστα δήλωσε πως για σοβαρούς λόγους θα το έκανε και ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρης Φραγκούλης εξήγησε πως: «Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι. Δεν είναι καθόλου ηρωικό. Δεν είναι ότι στερούμαι κάτι και ούτε ότι αυτό είναι μία στάση ιδεολογική. Πιο πολύ διευκολύνομαι έτσι. Ας πούμε, όταν έδωσα το αμάξι μου στον ξάδελφό μου, διευκολύνθηκα. Μου έφυγε ένα βάρος. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ κάτι στερούμαι ή ότι υπερασπίζομαι έναν τρόπο ζωής, απλά είμαι καλύτερα έτσι!».

Σε άλλο σημείο, ο ταλαντούχος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από το θέατρο. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάω στον οδοντίατρο. Ποιος είπε, ας πούμε, ότι άμα εγώ κάνω αυτά με τα social media ή τηλεόραση θα το κάνω καλά; Αναλαμβάνεις κάτι που μπορείς να υποστηρίξεις. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό!

Θα πω δηλαδή ότι “α ο άλλος διαφημίζει γιαούρτι;”. Ε, διαφήμισε και συ, ρε φίλε, άμα μπορείς. Μπορείς; Δηλαδή εγώ δεν είναι ότι μπορώ και λέω ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ. Σε φέρνει και η ανάγκη. Αν ας πούμε αρρωστήσει ένας φίλος μου, όχι γιαούρτι θα διαφημίσω, θα αλειφτώ με οτιδήποτε».