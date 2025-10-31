Κάρμεν Ρουγγέρη για Ναταλία Λιονάκη: «Έπειτα από λίγες ημέρες ήρθε και μου είπε…»

Την τηλεοπτική σεζόν 2006-2007 η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Ναταλία Λιονάκη συνεργάστηκαν στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η ώρα η καλή». Την επόμενη χρονιά οι δύο γυναίκες θα συναντηθούν και πάλι στην μικρή οθόνη, στο σίριαλ του ANT1 «40 Κύματα». Η σπουδαία καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και στη διάρκεια αυτής μίλησε και για την συνάδελφό της, η οποία αρκετά χρόνια τώρα έχει επιλέξει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να αφοσιωθεί στον Θεό.

Συγκεκριμένα, η Κάρμεν Ρουγγέρη μιλώντας για τη Ναταλία Λιονάκη αποκάλυψε ότι: «Επειδή συνεργαζόμασταν τότε στα “40 Κύματα”, της είχα πει ότι θα ετοιμάσω την “Ιλιάδα” και της είχα προτείνει να παίξει την ωραία Ελένη.

Μου είπε θα το σκεφτεί και θα με ενημερώσει, αλλά έπειτα από λίγες ημέρες ήρθε και μου είπε: “Όχι, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας γιατί κάτι πάρα πολύ ωραίο θα μου συμβεί”. Δεν σοκαρίστηκα όταν το έμαθα, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο!».

«Αν ήταν και το παιδί μου θα το δεχόμουν. Θα επενέβαινα μόνο αν ένα παιδί μου έκανε κάτι κακό, δεν θα πήγαινα να το υπερασπιστώ, θα το είχα καταγγείλει στην αστυνομία. Δηλαδή αποκλείεται να μην το έκανα», σημείωσε η καταξιωμένη καλλιτέχνις.