Κάρμεν Ρουγγέρη: «Και αύριο να φύγω από τη ζωή, νιώθω πλήρης και γεμάτη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Κάρμεν Ρουγγέρη

Συνέντευξη στο ένθετο Enjoy παραχώρησε η Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως νιώθει απόλυτα πλήρης και ευτυχισμένη με όσα έχει προσφέρει στο παιδικό θέατρο.

«Φτιάξαμε μια μικρή καλλιτεχνική ομάδα και τριάντα παιδιά έβλεπαν θέατρο με μουσική, με ωραία κοστούμια, σκηνικά και όλοι μας βγήκαμε από αυτή την πρωτοβουλία κερδισμένοι. Και τα απογευματάκια απασχολούσαμε δημιουργικά, μάθαιναν σημαντικές γνώσεις και οι εργαζόμενες μαμάδες είχαν ώρα για να φτιάξουν το σπίτι τους, ξέροντας ήσυχες ότι τα παιδιά τους είναι σε καλά χέρια. Τα απογεύματα απασχολούσα τριάντα και πλέον παιδιά στη γειτονιά μου. Αυτό ήταν λοιπόν», ανέφερε η συγγραφέας και ηθοποιός.

«Πάντα πίστευα ότι μέσα από το θέατρο διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά και μετέπειτα γίνονται αξιόλογοι άνθρωποι στην κοινωνία. Θυμάμαι ότι απασχολούσα παιδάκια με τη ζωγραφική και έβλεπα και την κλίση τους. Ενώ αυτά πήγαιναν στη Σχολή Καλή Τεχνών. Το θέατρο είναι τόσο δημιουργικό που δίνει στο παιδί και σαν μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Θυμάμαι ότι ένα παιδί από τη γειτονιά έγινε μουσικός, είχε κλίση στη μουσική και το έβλεπα πώς χτυπούσε τα τενεκεδάκια στην παράσταση» πρόσθεσε.

Στην ερώτηση «πώς αισθάνεται που τα παιδιά τη λατρεύουν;», η Κάρμεν Ρουγγέρη απάντησε «Γεμάτη. Και αύριο να φύγω από τη ζωή, νιώθω πλήρης και γεμάτη. Όσα έκανα στο παιδικό θέατρο, ιδίως στο Εθνικό Θέατρο, με βρίσκουν στο σήμερα. Πόσες γενιές και γενιές με σταμάταγαν στον δρόμο. Παιδιά που έγιναν μεγάλοι και φέρνουν πλέον στις παραστάσεις μου τα δικά τους παιδιά. Γέμισα το Ηρώδειο και την Επίδαυρο με παιδιά, αυτό είναι σημαντικό. Γέμισα μια χρονιά το θέατρο στους Φιλίππους με 2.500 θεατές και τα παιδιά κάθονταν απίκο».

