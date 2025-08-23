Δήμος Αθηναίων: Κλειστό το Άλσος Χωροφυλακής μέχρι νεωτέρας – Σε εξέλιξη η έρευνα για παράνομο νεκροταφείο ζώων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Άλσος Χωροφυλακής

Στην απόφαση να κλείσει το Άλσος Χωροφυλακής οδηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα (23/8) και μέχρι νεωτέρας.

Δούκας: «Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη»

«Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. Ο δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Σε καθεστώς αβεβαιότητας οι αγρότες: Σε κίνδυνο η παραγωγή εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας

Φάμελλος: Να πάρει θέση ο Μητσοτάκης για τη μείωση του ΦΠΑ, τον 13ο και 14ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την εισφορά αλληλεγγύης ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:16 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Φθιώτιδα: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού δυο νέοι – Τους είδαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε χωράφι

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμο...
19:27 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Αυξάνονται τα ατυχήματα με «γουρούνες» – Πού οφείλεται το πρόβλημα και τι καταγγέλλεται

O σοβαρός τραυματισμός του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρινγουντ σε ατύχημα με «γουρούνα» στη Μύκο...
18:19 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Στο ...
18:12 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε ο 40χρονος – Τι ζήτησε από τους αστυνομικούς

Αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου για την άγρια δολοφ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο