Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Η απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό αξίωμα και προνόμιο φαίνεται πως αποτέλεσε το οριστικό σημείο ρήξης στις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια — και ειδικά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Βασιλιάς Κάρολος: Το παρασκήνιο της απόφασης να εκδιώξει τον αδελφό του, Άντριου, από τη μοναρχία – «Οι βασιλείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας (Ουίλιαμ – Κέιτ) «στηρίζουν πλήρως» την απόφαση να του αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι και να εκδιωχθεί από τη βρετανική κατοικία Royal Lodge.

Το πρώτο δημόσιο σημάδι αποξένωσης καταγράφηκε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνη, όπου ο Άντριου φάνηκε να αγνοείται επιδεικτικά από τον ανιψιό του, Ουίλιαμ.

Βασιλιάς Κάρολος: Τρεις λόγοι για τους οποίους έλαβε αποφασιστική δράση για τον Άντριου – Ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε ζητεί περαιτέρω έρευνα

Σε ιδιαίτερα αμήχανες σκηνές, λίγες εβδομάδες προτού του αφαιρεθούν οι τίτλοι, ο Άντριου εθεάθη στα σκαλιά του Καθεδρικού του Γουέστμινστερ, όπου είχε τελεστεί η λειτουργία για την Αικατερίνη.

Προσπάθησε να μιλήσει με φιλικό τόνο στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, λίγο μετά την παρέλαση της σορού, όμως όπως καταγράφηκε στην κάμερα, ο Ουίλιαμ φάνηκε εξαιρετικά αμήχανος και απέφυγε κάθε συνομιλία μαζί του.

Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν- Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ


Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης μια πρωτοφανή ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνει ότι ο Άντριου «θα είναι γνωστός μόνο ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ». Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, «ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στηρίζουν πλήρως την απόφαση».

Μόλις λίγες ημέρες πριν, πηγές της Mail on Sunday είχαν αποκαλύψει ότι ο Άντριου δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις να εγκαταλείψει το Royal Lodge, πριν ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους μετακομίσουν στο κοντινό σπίτι τους.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ήθελαν να εγκατασταθούν στο Forest Lodge, στο Windsor Great Park, και ότι ο Ουίλιαμ «ήθελε να έχει φύγει ο ντροπιασμένος θείος του από την 30-δωματίων έπαυλή του πριν από τη μετακόμιση».

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι σχολίασε σχετικά: «Είναι πολύ πιο αδίστακτος από τον πατέρα του και νομίζω ότι μπορεί να δει τη τεράστια ζημιά που έχει προκληθεί στη φήμη της οικογένειας».

Φωτογραφία: AP

Σε μια εξαιρετικά ψυχρή ανακοίνωση, το Παλάτι τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά του Άντριου «κρίθηκαν αναγκαίες». Η απόφαση ακολουθεί τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα οποία η γυναίκα διατυπώνει σειρά ισχυρισμών εναντίον του πρώην πρίγκιπα.

Φωτογραφία: Reuters

Πηγές της βρετανικής εφημερίδας σημείωσαν ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον βασιλιά Κάρολο και στους συμβούλους του, «χωρίς πίεση από την κυβέρνηση ή άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τον πρίγκιπα Ουίλιαμ».

Ο Άντριου αναμένεται να μετακομίσει σε κατοικία του ιδιωτικού κτήματος του Σάντριγχαμ.

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία θα διατηρήσουν τους βασιλικούς τίτλους τους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους δεν φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Daily Express: Η Σάμος στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης που θα συνδέονται με τη Μ. Βρετανία το 2026- Οι λόγοι που ...

Επιτόκια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ για δάνεια και καταθέσεις

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 27 δευτερόλεπτα

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο
περισσότερα
18:58 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πολωνία: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική – Το τρίτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αε...
18:49 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Οι ληστές αποπειράθηκαν να πουλήσουν στο Dark Web τα κοσμήματα, σύμφωνα με ισραηλινή ιστοσελίδα – Επί χρόνια εκτεθειμένο το μουσείο

Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με ισραηλινή εταιρεία για την πώληση των...
18:38 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έφυγε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τη ζω...
18:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Nέα αποτρόπαια ευρήματα και εικόνες από τη φρίκη του πολέμου στο Σουδάν, που συγκλονίζουν τη δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς