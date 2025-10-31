Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Η απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό αξίωμα και προνόμιο φαίνεται πως αποτέλεσε το οριστικό σημείο ρήξης στις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια — και ειδικά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας (Ουίλιαμ – Κέιτ) «στηρίζουν πλήρως» την απόφαση να του αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι και να εκδιωχθεί από τη βρετανική κατοικία Royal Lodge.

Το πρώτο δημόσιο σημάδι αποξένωσης καταγράφηκε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνη, όπου ο Άντριου φάνηκε να αγνοείται επιδεικτικά από τον ανιψιό του, Ουίλιαμ.

Σε ιδιαίτερα αμήχανες σκηνές, λίγες εβδομάδες προτού του αφαιρεθούν οι τίτλοι, ο Άντριου εθεάθη στα σκαλιά του Καθεδρικού του Γουέστμινστερ, όπου είχε τελεστεί η λειτουργία για την Αικατερίνη.

Προσπάθησε να μιλήσει με φιλικό τόνο στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, λίγο μετά την παρέλαση της σορού, όμως όπως καταγράφηκε στην κάμερα, ο Ουίλιαμ φάνηκε εξαιρετικά αμήχανος και απέφυγε κάθε συνομιλία μαζί του.



Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης μια πρωτοφανή ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνει ότι ο Άντριου «θα είναι γνωστός μόνο ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ». Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, «ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στηρίζουν πλήρως την απόφαση».

Μόλις λίγες ημέρες πριν, πηγές της Mail on Sunday είχαν αποκαλύψει ότι ο Άντριου δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις να εγκαταλείψει το Royal Lodge, πριν ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους μετακομίσουν στο κοντινό σπίτι τους.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ήθελαν να εγκατασταθούν στο Forest Lodge, στο Windsor Great Park, και ότι ο Ουίλιαμ «ήθελε να έχει φύγει ο ντροπιασμένος θείος του από την 30-δωματίων έπαυλή του πριν από τη μετακόμιση».

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι σχολίασε σχετικά: «Είναι πολύ πιο αδίστακτος από τον πατέρα του και νομίζω ότι μπορεί να δει τη τεράστια ζημιά που έχει προκληθεί στη φήμη της οικογένειας».

Σε μια εξαιρετικά ψυχρή ανακοίνωση, το Παλάτι τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά του Άντριου «κρίθηκαν αναγκαίες». Η απόφαση ακολουθεί τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα οποία η γυναίκα διατυπώνει σειρά ισχυρισμών εναντίον του πρώην πρίγκιπα.

Πηγές της βρετανικής εφημερίδας σημείωσαν ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον βασιλιά Κάρολο και στους συμβούλους του, «χωρίς πίεση από την κυβέρνηση ή άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τον πρίγκιπα Ουίλιαμ».

Ο Άντριου αναμένεται να μετακομίσει σε κατοικία του ιδιωτικού κτήματος του Σάντριγχαμ.

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία θα διατηρήσουν τους βασιλικούς τίτλους τους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους δεν φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα.