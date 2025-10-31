Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την πλατεία στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Ομονοίας
  • Συντάγματος
  • Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία (Φωτογράφος: Harry Weber) που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1960 βλέπετε την πλατεία Συντάγματος.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και έλαβε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας λόγω της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι εκείνη την εποχή, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια ενώ το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η Βουλή, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Βουλή υπήρχε η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, η οποία πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και πήρε το όνομά της από την ορμητικότητα και τον δυνατό θόρυβο που έκανε το νερό της.

Πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της κεντρικής Αθήνας βρίσκονται κοντά στην πλατεία Συντάγματος ενώ μία «ανάσα» μακριά της είναι οι γειτονιές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου, του Κολωνακίου και του Ψυρρή. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και της Βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι πολύ κοντά. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού η οποία αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας και έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο βάσει της αξίας των ακινήτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

ΕΛΤΑ: Διευκρινίσεις Πιερρακάκη για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων

Eurostat: Στο 1,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο

Οι επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο 3D χάρτη εξωπλανήτη χρησιμοποιώντας το James Webb – Τι ανακάλυψαν
περισσότερα
16:01 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Απροσδόκητες εξελίξεις για 3 ζώδια τον Νοέμβριο – «Επιστρέφει στη ζωή σας ένα πρόσωπο από το παρελθόν»

Αν και συχνά αφήνουμε ανθρώπους στο παρελθόν για κάποιο λόγο, τρία ζώδια θα δουν κάποιο άτομο ...
13:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Αγ...
11:01 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με ασταθείς γονείς, έχουν ασυνείδητα αυτές τις 9 συνήθειες

Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον απρόβλεπτο και ασταθές, μαθαίνει να δίνει προσοχή στις ...
10:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που βρίσκουν την ελπίδα που είχαν χάσει από καιρό – «Τα όνειρά σας πραγματοποιούνται»

Στις 31 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα νιώσουν μια ελπίδα που είχαν καιρό να αισθανθούν. Όλοι μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς