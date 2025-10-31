Ασπρόπυργος: «Το κοριτσάκι περπατούσε και λιποθύμησε» – Οι νέες πληροφορίες για την τραγωδία με την 10χρονη που κατέρρευσε σε σχολείο

«Το κοριτσάκι περπατούσε και λιποθύμησε» λέει ο δήμαρχος Ασπροπύργου στο enikos.gr για την τραγωδία που σημειώθηκε σε προαύλιο σχολείου της περιοχής, όπου μια 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε και έχασε τη ζωή της, το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.

της Μαρίας Πασαλίδου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι κατέρρευσε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Άμεσα έσπευσαν 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ στο σημείο, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο «Θριάσιο» νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σημειώνεται ότι στις προσπάθειες της αναζωογόνησης συνέδραμε άμεσα και ο σχολικός νοσηλευτής, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο

Μάλιστα, για την γρήγορη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Έτσι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με μοτοσικλέτες συνέδραμαν στην ταχεία μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, «ανοίγοντας» τον δρόμο στο ασθενοφόρο.

«Το κοριτσάκι δυστυχώς κατέληξε»

Η ανήλικη φέρεται να έχασε τη ζωή της απο παθολογικά αίτια, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή.

Όπως δήλωσε στο enikos.gr ο δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, «σύμφωνα με τα όσα πληροφορήθηκα απο τον διευθυντή του σχολείου, το κοριτσάκι περπατούσε και λιποθύμησε», ενώ συμπλήρωσε ότι «πήγα στο σχολείο αλλά είχε φύγει ήδη το παιδί. Μέχρι τώρα ήμουν στο νοσοκομείο, το κοριτσάκι δυστυχώς κατέληξε».

Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη που κατέρρευσε – Δεν είχε καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας

Όπως έγινε γνωστό, έχει προσαχθεί 52χρονος γυμναστής, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, μέσω της κατάθεσής του.

Σημειώνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κατάρρευση της 10χρονης κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής. Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, «η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα».