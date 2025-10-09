Ρένια Λουιζίδου για το comeback της σειράς «Το σόι σου»: «Και τι δε ζήσαμε αυτά τα πέντε χρόνια – Αυτό δημιούργησε μία επαφή μεταξύ μας»

Ρένια Λουιζίδου

Με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων για τη μεγάλη επιστροφή της σειράς «Το σόι σου», η Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε πώς ένιωσε όταν βρέθηκε ξανά στο πλατό, έξι χρόνια μετά το φινάλε που αγαπήθηκε από το κοινό.

Ρένια Λουιζίδου για τη συμμετοχή της στις «Σέρρες»: «Τρελαίνομαι για τον τρόπο που γράφει ο Καπουτζίδης – Θα το έκανα με τεράστια χαρά έτσι κι αλλιώς»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ξαναβρήκαμε από την πρώτη μέρα αυτό που είχαμε τα προηγούμενα πέντε χρόνια», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη η ηθοποιός, περιγράφοντας την ιδιαίτερη χημεία που τους ενώνει όλους μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας.

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε με νοσταλγία για όσα μοιράστηκαν στα πέντε χρόνια κοινής πορείας, λέγοντας: «Μέσα σ’ αυτά τα πέντε χρόνια παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά, πέθαναν οι γονείς, έγινε και κρίση, οι άδειες, τα κανάλια… και τι δε ζήσαμε αυτά τα πέντε χρόνια κι αυτό δημιούργησε μία επαφή μεταξύ μας. Θες που παίζαμε και τις οικογένειες. Κάπως μπήκαμε πολύ μέσα σε αυτό, περνώντας καλά και αυτό ήταν μια συνθήκη που μου είχε λείψει».

