Ρένια Λουιζίδου για τη συμμετοχή της στις «Σέρρες»: «Τρελαίνομαι για τον τρόπο που γράφει ο Καπουτζίδης – Θα το έκανα με τεράστια χαρά έτσι κι αλλιώς»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρένια Λουιζίδου

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για το «Σόι», καθώς και για τη συμμετοχή της στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

«Έπειτα από πέντε χρόνια συνεργασίας δεν χρειάζεται πρόβα αυτό. Είναι συγκινητικό όταν βρίσκεται σε μία τέτοια συνθήκη. Δεν ξέρω πότε θα προβληθεί, αυτό είναι θέμα προγραμματισμού του σταθμού», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

Για τη συμμετοχή της στις Σέρρες, η γνωστή ηθοποιός είπε: «Στις Σέρρες έκανα μία πολύ σύντομη εμφάνιση, μίας σκηνής, γιατί είναι φίλοι ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Σταμάτης Πατρώνης, ο οποίος σκηνοθετεί και το «Σόι», κι επειδή τρελαίνομαι για τον τρόπο που γράφει ο Καπουτζίδης, θα το έκανα με τεράστια χαρά έτσι κι αλλιώς».

