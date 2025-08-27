Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Τσάι με ΛεμόΝ1 στο YouTube. Η δημοφιλής ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις επαναλήψεις των σειρών που έχει πρωταγωνιστήσει, τονίζοντας, ειδικότερα για το «Σόι σου», να μη φτάσουν οι τηλεθεατές να αγανακτήσουν με τις συνεχείς προβολές.

Η Ρένια Λουιζίδου σχολίασε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης που συνεχίζει να κάνει το «Σόι σου»: «Είμαι κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάνει τα νούμερα που κάνει έξι χρόνια μετά και μετά από τόση επανάληψη. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα μας πετάει πράγματα. Αυτή ήταν μία άποψη που είχα γενικά για τις επαναλήψεις ότι μας καταστρέφουν, ότι μας καίνε, ότι δε σε αφήνουν να πας στο επόμενο… συντηρούν μια εικόνα που μετά ο άλλος δε θέλει να σε δει… που αγαπάει αυτή την εικόνα κι όσο του τη δίνεις δε θέλει να σε δει στο επόμενο».

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να κάνει η πολλή επανάληψη μία σειρά, εγώ έτσι λέω, αλλά ούτε οι επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης, του Καφέ της Χαράς του Σογιού λένε το ίδιο, οπότε εκεί οφείλω όταν με διαψεύδει η πραγματικότητα, πάω πάω πάσο».

Για τις συνεχείς επαναλήψεις της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου», η Ρένια Λουιζίδου τόνισε: «Όταν φτάνει να υπάρχουν τρεις επαναλήψεις του Σογιού ημερησίως και γίνεται σαν το χάπι -πρωί, μεσημέρι-βράδυ- μην ξεχάσω να το πάρω, θεωρώ ότι γίνεται μία κατάχρηση, την οποία δεν την καταγγέλλω για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είναι κρίμα, μια σειρά που τόσο αγάπησε ο κόσμος να ρισκάρουμε να τη φτάσουμε στο σημείο να λέει: ‘Ουφ! Πάλι αυτό;΄», κατέληξε η ηθοποιός.