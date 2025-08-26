Ζέτα Μακρυπούλια: Μας χαρίζει στιγμιότυπα και… τρυφερές ιστορίες από τη Σάμο

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιράζοντας στιγμιότυπα και τρυφερές ιστορίες.

Ζέτα Μακρυπούλια: Το… πρόγραμμά της για τον Αύγουστο – «Παραλία, παραλία, παραλία…»

Αυτή τη φορά μέσα από το ταξίδι της στο νησί με τη οργιώδη βλάστηση και τα τουριστικά του αξιοθέατα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια στάθηκε σε δύο χωριά περιγράφοντας το ορεινό τοπίο, αλλά και θερινές κινηματογραφικές εμπειρίες.

«Θα σας πάω μια βόλτα σε δυο χωριά της Σάμου και θα σταθώ αρχικά στο χωριό Μανολάτες, ένα πανέμορφο, παραδοσιακό, ορεινό χωριό με υπέροχη θέα, όλο πλακόστρωτο και πολύχρωμο που θες να το περπατήσεις από τη μια άκρη έως την άλλη!

Στο χωριό Μυτιληνιοί όμως με περίμενε μια έκπληξη! Το Cine Rex! Λατρεύω τον θερινό κινηματογράφο και αυτός είναι ένας τόσο γλυκός, γεμάτος βασιλικούς, αλλά και γεμάτος ιστορία.. Ένα μέρος της ιστορίας είναι ακόμα εκεί.. Ο Παππούς! Εκεί στην πόρτα, εκεί στο μεράκι του, εκεί στην αγάπη του την μεγάλη. Τον κινηματογράφο», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ στο Instagram.

 

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
