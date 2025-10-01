Δάφνη Μπόκοτα για Ίνα Ταράντου: «Είναι θέμα ελευθερίας λόγου – Μακάρι να έχει συμβεί αυτό στην ΕΡΤ, εγώ δεν το πρόλαβα»

Τις δηλώσεις της Ίνας Ταράντου για τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε η Δάφνη Μπόκοτα στη Super Κατερίνα. Η δημοσιογράφος που παρουσιάζει την εκπομπή στην ΕΡΤ1 «Ό,τι αξίζει» δήλωσε στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων ότι πλέον «εκφράζεται ελεύθερα», με την Δάφνη Μπόκοτα να παίρνει θέση.

«Εγώ θέλω να μείνω στην Ίνα Ταράντου που άκουσα να λέει ότι επιτέλους εκφράζεται ελεύθερα. Γι΄ αυτό το είπα, λίγο μου κλώτσησε. Όχι ότι δεν εκφράζεται ελεύθερα, εκφράζεσαι, αλλά στην ΕΡΤ ξέρουμε τα όρια για όλους μας. Είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι λόγω νούμερων τηλεθέασης, είναι θέμα ελευθερίας λόγου. Μακάρι να έχει συμβεί αυτό στην ΕΡΤ, εγώ δεν το πρόλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δάφνη Μπόκοτα.