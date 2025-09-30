Πυροβολισμοί στη Δροσιά: «Είχε δεχτεί ξανά επιθέσεις στο παρελθόν» – Η μαρτυρία φίλου του 38χρονου θύματος και το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Δροσιά Αττικής, όταν ένας 38χρονος άνδρας, υπάλληλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, στη Λεωφόρο Σταμάτας. Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και άνοιξε πυρ τη στιγμή που το θύμα βγήκε από την κατοικία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 38χρονος, μιλώντας στους διασώστες, είπε: «Ένιωσα ένα κάψιμο, αλλά δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί». Παρά τους τραυματισμούς του, είχε τις αισθήσεις του, αλλά βρισκόταν σε έντονο φόβο και πανικό.

Η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με την παλιά σχέση του θύματος με μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί, αλλά και με τον σύντροφο της πρώην συντρόφου του. Παρότι ο χωρισμός τους είχε γίνει πριν από τέσσερα χρόνια, οι Αρχές εξετάζουν εάν προσωπικές διαφορές κρύβονται πίσω από την επίθεση.

Το παρελθόν δράστη – θύματος

Φίλος του θύματος μίλησε στο Star και υποστήριξε ότι ο 38χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν βίαιες επιθέσεις από το ίδιο πρόσωπο, αναφέροντας περιστατικά όπως καταστροφή αυτοκινήτου, σπασμένη τζαμαρία σε σπίτι στο Ξυλόκαστρο και απόπειρα να τον τρακάρει με άλλο όχημα. «Είναι λίγο περίπτωση ειδική. Αλλά δεν ξέρω αν έκαναν μήνυση, του έκαναν μήνυση, του είχε σπάσει το αμάξι στην πεθερά του. Είχε πάει στο Ξυλόκαστρο, είχε σπάσει την τζαμαρία του σπιτιού ενός εξοχικού που έχουν. Ανεξέλεγκτος. Είχε πάει από πίσω με ένα αμάξι να τον τρακάρει και τέτοια», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ένοπλος πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές με όπλο μικρού διαμετρήματος και εξαφανίστηκε. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και έπεσε μέσα στους θάμνους φωνάζοντας «βοήθεια».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως βρέθηκε «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον δράστη, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, κουκούλα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. «Μας ρώτησε πού βρίσκεται… Του δείξαμε και τότε πήγε προς τους θάμνους, έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Έφυγε περπατώντας, ψύχραιμος και άνετος», είπε.

Περίοικοι αλλά και εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο που περνούσε εκείνη την ώρα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Δέχθηκε σφαίρες στο πόδι, στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, με το τελευταίο τραύμα να θεωρείται το πιο κρίσιμο. Οι γιατροί τον εισήγαγαν στη ΜΕΘ, τοποθέτησαν ειδικό σωληνάκι (μπιλάο) για να απομακρύνεται το αίμα και ο αέρας, ενώ δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε χειρουργείο. Το ενδεχόμενο μόνιμου κινητικού προβλήματος παραμένει ανοιχτό.

Γείτονες περιέγραψαν στο Live News ότι άκουσαν τέσσερις πυροβολισμούς, με τον πρώτο να είναι μεμονωμένος και στη συνέχεια τις κραυγές του τραυματία. «Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα “βοήθεια”», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Συγγενής του θύματος υποστήριξε ότι η επίθεση δεν είχε σχέση με το παιδί που είχε αποκτήσει η γυναίκα πριν τον χωρισμό τους. Ωστόσο, μαρτυρίες ανέφεραν ότι η πρώην σύντροφος είχε προχωρήσει σε νέα σχέση με άτομο που θεωρείται ύποπτο. «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα», είπε μάρτυρας, διευκρινίζοντας ότι «καμία» διαφορά δεν υπήρχε για το παιδί, καθώς «έχουν υπογράψει τα πάντα».

«Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν»

Στο Live News μίλησε και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου έμενε ο 38χρονος. «Για τον 38χρονο δεν ξέρω πολλά πράγματα. Απλώς, χωρίς να έχω οπτική εικόνα, άκουσα τι έγινε σήμερα το πρωί. Τι ακριβώς συνέβη. Ήταν περίπου έξι, έξι και μισή το πρωί. Μόλις είχα ξυπνήσει, είχα σηκωθεί και ετοιμαζόμουν να κατέβω. Το σπίτι είναι μεζονέτα», είπε αρχικά.

«Καθώς ετοιμαζόμουν να κατέβω από την κρεβατοκάμαρα, άρχισα να κατεβαίνω τη σκάλα και άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό. Επειδή ήμουν φρεσκοξυπνημένη και ήταν πολύ νωρίς, δεν κατάλαβα αν ήταν πυροβολισμός ή κάποιος άλλος δυνατός θόρυβος. Όμως, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, άκουσα ξανά και, όταν είχα φτάσει ήδη στο ισόγειο, διέκρινα ότι κάποιος φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Πλησίασα σε μία μπαλκονόπορτα για να ακούσω καλύτερα. Την άνοιξα λίγο, όχι πολύ, γιατί είχα φοβηθεί. Και από μέσα ρώτησα: “Τι έχετε; Γιατί ζητάτε βοήθεια;” Μου απάντησε: “Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν.” Μετά από τρία-τέσσερα λεπτά άκουσα ξανά δύο ή τρεις πυροβολισμούς ακόμη. Αυτό με έκανε να φοβηθώ περισσότερο. Έκλεισα την μπαλκονόπορτα, μπήκα μέσα και από εκεί και πέρα…», πρόσθεσε στην συνέχεια.

«Εδώ, τουλάχιστον στον χώρο που έμενε, ήταν πολύ ήσυχος. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Δεν τον έβλεπα σχεδόν ποτέ, γιατί στις έξι το πρωί έφευγε για τη δουλειά του και επέστρεφε αργά το βράδυ. Μόνο μία φορά τον συναντούσα κάθε μήνα, όταν κατέβαινα για να του δώσω τα χρήματα που μου αναλογούσαν για το ρεύμα, επειδή ο λογαριασμός ήταν στο όνομά του. Τίποτα άλλο, δεν είχαμε καμία άλλη επαφή. Ούτε κάποιο παιδί είχα δει να μπαίνει, ούτε κάποιον άλλον. Εδώ τον ήξερα μόνο του. Έμενε μόνος και δεν είχε δημιουργήσει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήταν ήσυχος άνθρωπος. Εδώ.», είπε καταλήγοντας.

Ποιον «φωτογράφισε» το θύμα

Ο τραυματίας κατήγγειλε τον σύντροφο της πρώην του ως δράστη, τονίζοντας ότι τον αναζήτησε ακόμη και στους θάμνους όπου είχε κρυφτεί. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως ο ένοπλος είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι και πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, με την αστυνομία να βρίσκει στο σημείο τρεις κάλυκες, αν και μαρτυρίες κάνουν λόγο για έξι πυροβολισμούς.

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε μαρτυρίες αλλά και σε κάμερες ασφαλείας. Μία κάμερα κατέγραψε άνδρα να περπατά γύρω στις 6:30 το πρωί, ένα τετράγωνο από το σπίτι του θύματος, και εξετάζεται αν πρόκειται για τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.