Αναστάτωση στην Τουρκία από δηλώσεις του Φιντάν για τους κινητήρες των εγχώριων μαχητικών ΚΑΑΝ – Άλλα ξέρει ο Πρόεδρος, άλλα λέει ο ΥΠΕΞ

Τριβές έχουν προκαλέσει στην Τουρκία, οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του το περασμένο Σάββατο από τη Νέα Υόρκη σε σχέση με το αμερικανικό εμπάργκο στην πώληση μαχητικών F-35 στην χώρα και σε σχέση με τους κινητήρες μαχητικών τους οποίους η Τουρκία θέλει να χρησιμοποιήσει στο δικό της αεροπλάνο, το KAAN, που βρίσκεται υπό εξέλιξη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τα F-35 και οι κινητήρες των KAAN που περιμένουμε να παραλάβουμε. Το θέμα βρίσκεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι αδειοδοτήσεις τους έχουν σταματήσει. Πρέπει να δοθούν οι άδειες και να παραλάβουμε τους κινητήρες, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Σημείωσε παράλληλα ότι «στην πραγματικότητα, η ύπαρξη συστημικών περιορισμών στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα μας ωθήσει αναπόφευκτα να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις στο διεθνές σύστημα. Ήδη αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης με τις ικανότητες που έχει αναπτύξει».

Οι δηλώσεις αυτές του Χακάν Φιντάν ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ενδοκυβερνητική κριτική καθώς, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του υπουργού Εξωτερικών, ακυρώνουν το κυβερνητικό αφήγημα ότι η Τουρκία πρόκειται να κατασκευάσει το δικό της «εγχώριο και εθνικό» μαχητικό αεροσκάφoς, όπως επαίρεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Μακάρι ο Φιντάν να μην είχε απευθύνει αυτήν την προειδοποίηση προς τους τους συνομιλητές του μέσω των ΜΜΕ. Και να μην είχε έλθει ποτέ στην επικαιρότητα μια τέτοια αντιπαράθεση» γράφει σήμερα η σε άρθρο-σχόλιο της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προσπάθειες διάψευσης

«Οι εργασίες για την ανάπτυξη εγχώριου κινητήρα για το KAAN προχωρούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από κινητήρα μιας μόνο χώρας» έσπευσε να δηλώσει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της κυβέρνησης Χαλούκ Γκιοργκιούν, μια δήλωση που ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο φιλοκυβερνητικός δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου TGRT, Τζεμ Κιουτσούκ, ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει λάβει λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μαχητικών KAAN. Ο Κιουτσούκ, ο οποίος διευκρίνισε ότι έχει συναφθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για 90 κινητήρες (F110, χρησιμοποιούνται στα F-16) που θα τοποθετούν σε 45 μαχητικά, δήλωσε: «Το πρόβλημα εδώ, από ό,τι έμαθα, είναι ότι δεν έχουν δοθεί τέτοιες πληροφορίες στον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει ότι τα 45 αεροσκάφη θα κατασκευαστούν με εγχώριους και εθνικούς κινητήρες. Δεν δόθηκε εξαρχής η πληροφορία στον πρόεδρο Ερντογάν».

Ο αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος Μπαρίς Τέρκογλου, της Cumhuriyet υποστήριξε ότι «η ομιλία του Φιντάν αντιμετωπίζεται ως γκάφα, παρ’ όλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι έλεγε αλήθειες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι το γεγονός ότι προκαλείται τόση συζήτηση γύρω από τέτοια θέματα οφείλεται σε ενδοκυβερνητική σύγκρουση εξουσίας. «Κάποιοι δημοσιογράφοι έλαβαν τηλεφωνήματα και τους ζητήθηκε να γράψουν άρθρα σχετικά με την ομιλία του Φιντάν» προσέθεσε επίσης ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής Milliyet, Οζάι Σεντίρ, επιχείρησε από την πλευρά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις: «Η χρήση ξένων κινητήρων στα πρώτα πρωτότυπα πολεμικών αεροσκαφών είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Το ερώτημα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας είναι: Μπορούν οι ΗΠΑ να σταματήσουν την παραγωγή του Kaan;» αναρωτιέται ο Σεντίρ για να απαντήσει: «Ακόμα κι αν δεν βρεθεί κινητήρας για τις δοκιμές του KΑΑΝ, τότε θα αγοραστεί κινητήρας από άλλη χώρα, θα γίνουν ορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό, όμως και πάλι το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει μέχρι να έρθει ο εγχώριος κινητήρας. Επομένως, δεν τίθεται λόγος να τα βάψουμε μαύρα».