Χαμάς: Ανώτερο στέλεχος λέει ότι η οργάνωση μάλλον θα απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, μεταδίδει το BBC

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι “εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ” και “αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού”.

Το στέλεχος δήλωσε ότι η Χαμάς είναι απίθανο να συμφωνήσει στον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της – βασική προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά «υπεύθυνα» την πρόταση του Λευκού Οίκου.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι σε αυτές συμμετέχουν η ηγεσία της οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός της Γάζας.