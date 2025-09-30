Δροσιά: «Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν» – Οι μαρτυρίες και το βίντεο που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» για την επίθεση στον 38χρονο

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/9) στην Δροσιά Αττικής, έπειτα από πυροβολισμούς που έπεσαν νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος άνδρας ακριβώς έξω από το σπίτι του, που βρίσκεται επί της Λ. Σταμάτας.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με τη σχέση που διατηρούσε το θύμα στο παρελθόν με μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί, καθώς και με τον σύντροφο της πρώην του. Ο χωρισμός τους είχε γίνει πριν από τέσσερα χρόνια, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν εάν οι προσωπικές διαφορές έχουν παίξει ρόλο στην επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το Live News, η οποία προέρχεται από κάτοικο της περιοχής. «Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα “βοήθεια”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πυροβολισμοί έβγαλαν τους γείτονες στα μπαλκόνια, όπου αντίκρισαν τον άνδρα αιμόφυρτο.

Συγγενής του θύματος υποστήριξε ότι η επίθεση δεν είχε να κάνει με το παιδί που είχε αποκτήσει με τη γυναίκα πριν χωρίσουν. Παράλληλα, ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον τραυματία να μιλάει με τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε προχωρήσει σε νέα σχέση με άτομο που θεωρείται ύποπτο για την επίθεση. «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα», είπε ένας από τους μάρτυρες, ενώ σε ερώτηση για το αν υπήρχαν διαφορές για το παιδί απάντησε: «Καμία, έχουνε υπογράψει τα πάντα».

«Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν»

Στο Live News μίλησε και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που έμενε ο 38χρονος. «Για τον 38χρονο δεν ξέρω πολλά πράγματα. Απλώς, χωρίς να έχω οπτική εικόνα, άκουσα τι έγινε σήμερα το πρωί. Τι ακριβώς συνέβη. Ήταν περίπου έξι, έξι και μισή το πρωί. Μόλις είχα ξυπνήσει, είχα σηκωθεί και ετοιμαζόμουν να κατέβω. Το σπίτι είναι μεζονέτα», είπε αρχικά.

«Καθώς ετοιμαζόμουν να κατέβω από την κρεβατοκάμαρα, άρχισα να κατεβαίνω τη σκάλα και άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό. Επειδή ήμουν φρεσκοξυπνημένη και ήταν πολύ νωρίς, δεν κατάλαβα αν ήταν πυροβολισμός ή κάποιος άλλος δυνατός θόρυβος. Όμως, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, άκουσα ξανά και, όταν είχα φτάσει ήδη στο ισόγειο, διέκρινα ότι κάποιος φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Πλησίασα σε μία μπαλκονόπορτα για να ακούσω καλύτερα. Την άνοιξα λίγο, όχι πολύ, γιατί είχα φοβηθεί. Και από μέσα ρώτησα: “Τι έχετε; Γιατί ζητάτε βοήθεια;” Μου απάντησε: “Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν.” Μετά από τρία-τέσσερα λεπτά άκουσα ξανά δύο ή τρεις πυροβολισμούς ακόμη. Αυτό με έκανε να φοβηθώ περισσότερο. Έκλεισα την μπαλκονόπορτα, μπήκα μέσα και από εκεί και πέρα…», πρόσθεσε στην συνέχεια.

«Εδώ, τουλάχιστον στον χώρο που έμενε, ήταν πολύ ήσυχος. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Δεν τον έβλεπα σχεδόν ποτέ, γιατί στις έξι το πρωί έφευγε για τη δουλειά του και επέστρεφε αργά το βράδυ. Μόνο μία φορά τον συναντούσα κάθε μήνα, όταν κατέβαινα για να του δώσω τα χρήματα που μου αναλογούσαν για το ρεύμα, επειδή ο λογαριασμός ήταν στο όνομά του. Τίποτα άλλο, δεν είχαμε καμία άλλη επαφή. Ούτε κάποιο παιδί είχα δει να μπαίνει, ούτε κάποιον άλλον. Εδώ τον ήξερα μόνο του. Έμενε μόνος και δεν είχε δημιουργήσει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήταν ήσυχος άνθρωπος. Εδώ.», είπε καταλήγοντας.

Ο «Ζορό» πιστολέρο

Ο τραυματίας κατήγγειλε τον σύντροφο της πρώην του ως δράστη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τον αναζήτησε ακόμα και στους θάμνους όπου προσπάθησε να κρυφτεί για να γλιτώσει. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος και μόλις τον είδε, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές. Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες, αν και μαρτυρίες μιλούν για έξι πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το Mega, το θύμα, παρά τα τραύματά του σε πόδι και μέση, κατάφερε να μεταβεί μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Όλα δείχνουν ότι η ενέδρα είχε στηθεί προσεκτικά, με τον δράστη να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει.

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται στις μαρτυρίες αλλά και στις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μία από αυτές έχει καταγράψει έναν άνδρα να περπατά περίπου στις 6:30 το πρωί, ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του θύματος. Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.