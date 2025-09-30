Μαρκόπουλο: Πάνω από 22 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε αποθήκη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης – Δείτε φωτογραφίες 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αγίου Παντελεήμονα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, πρώτες πρωινές ώρες της 28-9-2025 σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο, όπου έπειτα από συντονισμένη ενδελεχή έρευνα, εντοπίστηκαν εντός της εν λόγω αποθήκης:

  • -22- κιλά και -781- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • πλήθος σπόρων κάνναβης και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Προηγήθηκε η παροχή βάσιμης πληροφορίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός της αποθήκης ήταν απόρροια διερεύνησης της αρχικής πληροφορίας, ανάλυσης και διασταύρωσης νέων πληροφοριών αλλά και φυσικής επιτήρησης και εξακρίβωσης χώρων που σχεδίασαν και οργάνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

