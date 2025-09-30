Δροσιά: Τον πρώην της συντρόφου του «δείχνει» ο 38χρονος – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση με πυροβολισμούς

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (30/9) στη Δροσιά, όπου σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 06:30, την ώρα που ο 38χρονος έφευγε από το σπίτι του δέχθηκε πυροβολισμούς στη λεωφόρο Σταμάτας από άγνωστο δράστη, ο οποίος ήταν κρυμμένος σε θάμνους.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και στον θώρακα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να υπέδειξε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Οι αστυνομικοί «ξεσκονίζουν» τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συγκεντρώνουν μαρτυρίες, για να ταυτοποιήσουν τον δράση και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε κατά τη διαφυγή του για να τον συλλάβει.

Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, έκανε λόγο για έναν μαυροντυμένο άνδρα που φορούσε κουκούλα για να καλύψει το πρόσωπό του.

«Το πρωί, κατά τις 6:30 ακούσαμε κρότο. Ύστερα από λίγη ώρα, ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους… Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μας ρώτησε “πού είναι”. Υποθέσαμε πως ήταν κάποιος γείτονας. Του είπαμε “κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί πέρα, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Μετά, φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση. Μετά τον βρήκαμε (σ.σ. το θύμα μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και το πόδι»