Δροσιά: Τον πρώην της συντρόφου του «δείχνει» ο 38χρονος – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση με πυροβολισμούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Στέφανος Δροσιά πυροβολισμοί

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (30/9) στη Δροσιά, όπου σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 06:30, την ώρα που ο 38χρονος έφευγε από το σπίτι του δέχθηκε πυροβολισμούς στη λεωφόρο Σταμάτας από άγνωστο δράστη, ο οποίος ήταν κρυμμένος σε θάμνους.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και στον θώρακα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να υπέδειξε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Οι αστυνομικοί «ξεσκονίζουν» τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συγκεντρώνουν μαρτυρίες, για να ταυτοποιήσουν τον δράση και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε κατά τη διαφυγή του για να τον συλλάβει.

Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, έκανε λόγο για έναν μαυροντυμένο άνδρα που φορούσε κουκούλα για να καλύψει το πρόσωπό του.

«Το πρωί, κατά τις 6:30 ακούσαμε κρότο. Ύστερα από λίγη ώρα, ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους… Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μας ρώτησε “πού είναι”. Υποθέσαμε πως ήταν κάποιος γείτονας. Του είπαμε “κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί πέρα, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Μετά, φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση. Μετά τον βρήκαμε (σ.σ. το θύμα μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και το πόδι»

 

Άγιος Στέφανος Δροσιά πυροβολισμοί Άγιος Στέφανος Δροσιά πυροβολισμοί Άγιος Στέφανος Δροσιά πυροβολισμοί

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

Παρθενογένεση: Οι γυναίκες ίσως να είναι πιο κοντά στο να κάνουν παιδιά χωρίς τη συμμετοχή ανδρών – Ποια ηθικά διλήμματα πρ...

ΗΠΑ: Δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας υπέγραψε ο Τραμπ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα συζητηθεί για το φορολογικό νομοσχέδιο και τα ενοίκια

Το FBI προειδοποιεί: Όλοι οι χρήστες smartphone πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κλήσεις – «Κινδυνεύουν τα χρήματά σας»

Γυναίκα που αγνόησε προειδοποίηση μέντιουμ και κατέληξε με μεταλλική πλάκα στο κεφάλι της
περισσότερα
11:39 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωση...
10:50 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε σε έναν 58χρονο, ο οποίος κατηγορείτα...
10:38 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Πανελλαδική απεργία: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τετάρτη

Στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμεν...
09:54 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα – «Δεν είχε πιει, ήταν μια χαρά» λέει φίλος του

Στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε με το αυτοκίνητ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης