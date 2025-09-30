Τηλεθέαση (29/9): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time τη Δευτέρα (29/9).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Porto Leone 19,4
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,2
- MEGA – Η γη της Ελιάς 17
- ANT1 – Grand Hotel 16
- SKAI – Exathlon 8,5
- ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; 8
- STAR – Φάρμα 6,4
- OPEN – Ξένη ταινία – Εισβολή 3,9
- OPEN – La promesa 3,8
LATE NIGHT
- ALPHA – Άγιος έρωτας Ε 8,0
- ANT1 – Grand Hotel E 7,8
- STAR – Ξένη ταινία Blacklight 7,4
- MEGA – Μεγάλη εικόνα 6,9
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 4,6
- SKAI -Η δίκη στον ΣΚΑΪ 3,2
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA -Άγιος Έρωτας 19,1
- ALPHA – Porto Leone 18,5
- MEGA – Η γη της Ελιάς 11,3
- ANT1 – Grand Hotel 9,5
- ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; 8,5
- STAR – Φάρμα 8
- SKAI – Exathlon 7,9
- OPEN – Ξένη ταινία – Εισβολή 4,2
- OPEN – La promesa 0,6
LATE NIGHT
- ALPHA – Άγιος έρωτας Ε 5,1
- STAR – Ξένη ταινία Blacklight 6,5 7,4
- MEGA – Μεγάλη εικόνα 5,3 6,9
- ALPHA -Άγιος έρωτας Ε 5,1 8
- OPEN -11 εμείς 11 αυτοί 4,1 4,6
- SKAI -Η δίκη στον ΣΚΑΪ 1,9 3,2