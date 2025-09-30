Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε σε έναν 58χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη γυναίκα του, επειδή άργησε να τον ξυπνήσει. Επιπλέον, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία, διαφορετικά θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από τον όρο της μετοίκησης, ο κατηγορούμενος απαγορεύεται να πλησιάσει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, όταν πήγε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, ο οποίος είχε ξαπλώσει το μεσημέρι. Είπε ότι εκνευρίστηκε, γιατί είχε ραντεβού με γιατρό, και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει, την άρπαξε από τα μαλλιά και την ξυλοκόπησε.