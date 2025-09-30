Μπάρον Τραμπ: Έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower για… να βγει ραντεβού – «Οι κοπέλες τρέχουν πίσω του»

Ο 19χρονος γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, αποφασίσε να βγει για ραντεβού στον… ίδιο του τον «πύργο», τον ουρανοξύστη Trump Tower, κλείνοντας έναν ολόκληρο όροφο.

Σύμφωνα με πηγή, η επιλογή του Μπάρον να πραγματοποιηθεί το ραντεβού στον ίδιο τον χώρο κατοικίας του ήταν «απολύτως» για λόγους ασφαλείας.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο 19χρονος, ύψους 2,01 μέτρων, είναι τόσο καλά φυλασσόμενος που «ένας ολόκληρος όροφος έκλεισε για να έχει το ρομαντικό ραντεβού» που ήθελε.

Ο Μπάρον ζει στην Ουάσινγκτον και, όπως αποκάλυψε το New York Post, διαμένει στον Λευκό Οίκο ενώ παρακολουθεί μαθήματα στο πανεπιστήμιο NYU στην πρωτεύουσα. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου και το NYU προσφέρει μεταξύ άλλων σπουδών μαθήματα πολιτικής, δημόσιας πολιτικής, ιστορίας, οικονομικών και δημοσιογραφίας.

Barron Trump shut down a whole floor of Trump Tower for a date https://t.co/lXZ07XdazE pic.twitter.com/bFeekYSgmU — Page Six (@PageSix) September 29, 2025



Συμφοιτητής του γιου του Προέδρου των ΗΠΑ είπε για την πρώτη χρονιά του στο κύριο campus της σχολής, στο Greenwich Village, ότι «Είναι ψηλός και αδέξιος, αλλά ήταν το επίκεντρο. Είχε πολλές κοπέλες να τρέχουν πίσω του».

Τον Δεκέμβριο, πηγή στο People σχολίασε: «Σπουδάζει επιχειρήσεις κατά κάποιον τρόπο. Είναι πολύ δημοφιλής με τις γυναίκες. Είναι ψηλός και όμορφος. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ ελκυστικός».

Barron Trump ‘shut down whole floor of Trump Tower for a date’ as ‘awkward’ president’s son tries to find a girlfriend https://t.co/rBjGHODewV — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2025



Τον Απρίλιο, πηγή στο Page Six ανέφερε ότι ο Μπάρον δεν μπορούσε να δώσει τον αριθμό του σε νέους φίλους από το πανεπιστήμιο για να μην διαρρεύσει στο κοινό και αντ’ αυτού επικοινωνούσε μέσω του chat του Xbox.

«Αυτός είναι ο τρόπος του να το διαχειρίζεται. Ακόμα αντιμετωπίζει προβλήματα. Όταν πρόκειται για τον προσωπικό του αριθμό, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα αξίζει. Αν οι άνθρωποι πάρουν τον αριθμό, θα τον δώσουν και τότε θα δέχεται ένα εκατομμύριο κλήσεις συνεχώς. Θα πρέπει να αλλάζει τον αριθμό συνεχώς και θα γινόταν ένας εφιαλτικός φαύλος κύκλος», εξήγησε η πηγή.

Ο Μπάρον χρησιμοποιεί επίσης το Discord για να μιλά με φίλους.

Παρά το εντυπωσιακό του ύψος, ο Μπάρον σπάνια έχει γίνει αντιληπτός το τελευταίο διάστημα. Τον Μάρτιο εθεάθη με ένα ρολόι Rolex αξίας περίπου 50.000 δολαρίων στον καρπό του ενώ έφτανε στο Trump Tower μαζί με τη μητέρα του. Το Forbes ανέφερε πρόσφατα ότι η περιουσία του φτάνει τα 150 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.