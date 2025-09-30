Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Από σήμερα βρίσκετε τον δρόμο σας για να βγείτε από το σκοτεινό τούνελ»

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου οι δυσκολίες τελειώνουν για τρία ζώδια – “το τετράγωνο της Σελήνης στον Ερμή φέρνει γαλήνη”. Φωτογραφία: Freepik
Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι δυσκολίες αρχίζουν να φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή μας δείχνει πάνω σε τι πρέπει να δουλέψουμε, ειδικά αν αυτό μας προκαλεί στρες. Κανείς δεν θέλει να είναι καταβεβλημένος από πίεση και άγχος,  και αυτήν την ημέρα, αυτά τα τρία ζώδια θα βρουν τον δρόμο τους για να βγουν από το σκοτεινό τούνελ.

Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη στη διάρκεια του τετραγώνου Σελήνης – Ερμή, γιατί τότε βλέπουμε την έξοδο. Η ενέργεια του Ερμή δεν περιμένει άλλο. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει, κι εμείς είμαστε έτοιμοι να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της.

Για τρία ζώδια ειδικότερα, η 30ή Σεπτεμβρίου είναι μέρα απελευθέρωσης. Δεν είμαστε πια κολλημένοι σε μια λανθασμένη ιδέα για το τι «πρέπει» να κάνουμε. Αν η πίεση είναι υπερβολική, τότε δεν αξίζει, κι έτσι προχωράμε. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μας φέρνει ειρήνη, έστω και με δύσκολο τρόπο.

Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια μετά τις 30 Σεπτεμβρίου

  • Ταύρος,
  • Παρθένος,
  • Ιχθύες

Ταύρος

Στις 30 Σεπτεμβρίου, το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε μια μπερδεμένη κατάσταση, που μέχρι τώρα σας δημιουργούσε ένταση. Ένα πρόβλημα στην επικοινωνία ή μια παρεξήγηση που σας κρατούσε πίσω βρίσκει τη λύση του.

Αυτή την ημέρα παίρνετε την επιβεβαίωση και την ηρεμία που χρειαζόσασταν για να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν και να προχωρήσετε πιο ανάλαφρα. Οι κόμποι λύνονται, οι εκκρεμότητες και τα ανοιχτά ζητήματα κλείνουν, ενώ το κλίμα γίνεται πιο ήσυχο.

Το μήνυμα του σύμπαντος είναι ξεκάθαρο: καμία δυσκολία δεν διαρκεί για πάντα. Ακόμα κι αν εμφανίζονται προκλήσεις στη διαδρομή σας, η ισορροπία και η γαλήνη επιστρέφουν επιτέλους, δίνοντάς σας νέα ενέργεια και αισιοδοξία.

Παρθένος

Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή σηκώνει ένα βάρος που σας πίεζε, Παρθένοι, κι είναι κάτι με το οποίο ποτέ δεν θέλατε πραγματικά να ασχοληθείτε. Το άγχος, η αμφιβολία για τον εαυτό σας ή η απογοήτευση από τις καθημερινές υποχρεώσεις σας αρχίζουν να υποχωρούν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το σύμπαν σας βοηθά να δείτε μια κατάσταση πιο καθαρά, δείχνοντάς σας ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαινόταν. Είναι ώρα να το αφήσετε πίσω σας, γιατί όλο αυτό το στρες δεν σας έφερε τίποτα άλλο πέρα από αϋπνία.

Αυτή η μέρα σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου ανησυχίας, Παρθένε. Επιτέλους! Οι λύσεις φτάνουν, οι παρεξηγήσεις σβήνουν και ο χώρος γύρω σας γίνεται πιο ανάλαφρος. Η ανακούφιση είναι πια στον ορίζοντα.

Ιχθύες

Αν τις τελευταίες εβδομάδες οι σκέψεις σας ήταν θολές, μην ανησυχείτε, γιατί το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή έρχεται να φέρει καθαρότητα. Αυτή η διέλευση σας χαρίζει διαύγεια και την αίσθηση ότι μπορείτε να επιστρέψετε στις παλιές σας ιδέες για ελπίδα και χαρά.

Στις 30 Σεπτεμβρίου βλέπετε την αλήθεια για μια κατάσταση που σας βασάνιζε, και αυτή η αλήθεια σας απελευθερώνει. Συνειδητοποιείτε πως δεν χρειάζεται πια να αγχώνεστε. Έχετε κάνει ό,τι χρειαζόταν και τώρα ήρθε η στιγμή να το αφήσετε πίσω σας.

Η δυσκολία της αβεβαιότητας δίνει τη θέση της στη διορατικότητα. Δεν νιώθετε πια παγιδευμένοι ανάμεσα σε αυτό που αισθάνεστε και σε αυτό που ξέρετε. Οι δυσκολίες τελειώνουν, καθώς η σαφήνεια και η ηρεμία αντικαθιστούν την αμφιβολία και την ένταση.

 

 

