Φον Ντερ Λάιεν: Καλωσορίζει την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα – «Όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα την ευκαιρία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Πηγή: ΕΡΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την ειρηνευτική πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια.

«Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει», έγραψε στο X.

«Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

