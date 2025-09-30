Τραμπ: «Θα απολύσω όποιον στρατιωτικό δεν μου αρέσει» – Γιατί γίνεται η συγκέντρωση των ανωτέρων αξιωματικών στην Βιρτζίνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα, Τρίτη, με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας και θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς που δεν του αρέσει. Στην συγκέντρωση των ανωτάτων αξιωματικών μίλησε ήδη ο υπουργός Άμυνας και κατακεραύνωσε όσους αξιωματικούς ήταν χοντροί.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ, αναχωρώντας για την συγκέντρωση στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ο Τύπος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην συγκεκριμένη συγκέντρωση γιατί δεν είχε γίνει αντίστοιχη ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήδη μίλησε, κάνοντας επίθεση σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το “υπουργείο Woke”», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ενώ γύρω υπήρχαν πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Απευθυνόμενος στην αίθουσα που ήταν γεμάτη από τους κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους της Αμερικής, οι οποίοι κλήθηκαν από όλο τον κόσμο χωρίς εξηγήσεις την περασμένη εβδομάδα, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τις απολύσεις των αξιωματικών που έκανε, μεταξύ των οποίων ήταν ο κορυφαίος στρατηγός των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν μαύρος, και ο κορυφαίος ναύαρχος του Ναυτικού, που ήταν γυναίκα. Είπε ότι οι αξιωματικοί που απάλλαξε ήταν μέρος μιας διαλυμένης κουλτούρας.

Ο ίδιος υποσχέθηκε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών για διακρίσεις και στον τρόπο διερεύνησης των κατηγοριών για παραπτώματα στο Πεντάγωνο, λέγοντας ότι το ισχύον σύστημα κάνει τους ανώτατους αξιωματικούς να περπατούν σε “κελύφη αυγών”.

“Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα να παραιτηθείτε”, είπε ο Χέγκσεθ. Ο Αμερικανός υπουργός επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτών και αξιωματικών λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι πλέον όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης. «Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκσεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

“Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς αισθάνεται το αντίθετο. Αυτά τα λόγια σας κάνουν να ελπίζετε”, είπε.

Οι αλλαγές στο Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο έχει υποστεί οκτώ μήνες καταιγιστικών αλλαγών από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων, απαγόρευσης βιβλίων από τις βιβλιοθήκες των ακαδημιών και εντολής για θανατηφόρα πλήγματα σε ύποπτες για ναρκωτικά βάρκες στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εικασίες, τόσο στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατού όσο και στο ευρύτερο αμερικανικό κοινό, ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ την άσκηση τόνωσης του ηθικού που περιέγραψε ο Τραμπ και να περιλαμβάνει συζητήσεις για μειώσεις στις τάξεις των ανώτερων αξιωματικών και μια αναμόρφωση των αμερικανικών αμυντικών προτεραιοτήτων.

“Ο καθένας μπορεί να μαντέψει” τι θα συζητηθεί τελικά, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για την ατζέντα της συγκέντρωσης.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση θα τεθούν υπό δημόσιο έλεγχο για οποιαδήποτε αντίδραση σε απροκάλυπτα πολιτικά σχόλια κατά του Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά παρασύρει τον στρατό σε πολιτικά ζητήματα.

Θεωρητικώς ο Αμερικανικός Στρατός είναι απολίτικος. Ο στρατός των ΗΠΑ είναι πιστός στο Σύνταγμα των ΗΠΑ και ανεξάρτητος από οποιοδήποτε κόμμα ή πολιτικό κίνημα.