Μυστήριο στο Παρίσι: Νεκρός ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής – Βρέθηκε έξω από ξενοδοχείο

Ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι την Τρίτη, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.  Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τον θάνατο του πρεσβευτή, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία ανέφερε ότι ο  Mthethwa είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt Regency, στο δυτικό άκρο της γαλλικής πρωτεύουσας, και ότι το παράθυρο του δωματίου είχε παραβιαστεί.

Η σύζυγος του Mthethwa είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Προχώρησε στην ειδοποίηση της αστυνομίας, αφού έλαβε ένα γραπτό μήνυμά του που την ανησύχησε, ανέφερε η εφημερίδα Le Parisien.

Η νοτιοαφρικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο  Mthethwa, 58 ετών, διορίστηκε πρεσβευτής στη Γαλλία το 2023. Υπήρξε επί μακρόν υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Αφρικής, του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα ο 58χρονος διπλωμάτης έπασχε από κατάθλιψη και ενδέχεται να αυτοκτόνησε.  Ο διπλωμάτης πρόσκειτο στο περιβάλλον του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην Ταξιαρχία Καταστολής της Παραβατικότητας Κατά Προσώπων (BRDP), η οποία είναι αρμόδια για αδικήματα εναντίον ευάλωτων ατόμων, όπως για διαδικτυακή παρενόχληση ή για εξαφανίσεις ενηλίκων.

Ο Μτετβά ήταν υπουργός Τέχνης και Πολιτισμού στη Νότια Αφρική μεταξύ 2014-19 και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, μέχρι το 2023, σύμφωνα με τον ιστότοπο της πρεσβείας. Τον Ιούλιο του 2019 είχε εκφωνήσει επικήδειο για τον τραγουδιστή Τζόνι Κλεγκ, τον αποκαλούμενο «λευκό Ζουλού», μια από τις μεγάλες φωνές του αγώνα κατά του απαρτχάιντ: «Με τη μουσική του, μας έδωσε θάρρος για να αγωνιστούμε για να βγούμε από μια μακρά νύχτα απελπισίας», είπε τότε.

Μεταξύ 2007-22 ήταν επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC), που κυβερνά τη Νότια Αφρική μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη χώρα, το 1994. Την εποχή του απαρτχάιντ είχε ενταχθεί στη στρατιωτική πτέρυγα του ANC και είχε συλληφθεί όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1989, δύο χρόνια πριν από την πτώση του απαρτχάιντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι η χώρα «θρηνεί τον θάνατο» του διπλωμάτη. «Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του, στους φίλους και τους συναδέλφους του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

