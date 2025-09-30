Κρήτη: 27χρονος τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Κρήτη, έπειτα από πτώση 27χρονου Γερμανού τουρίστα από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν γύρω στις 11.30 το πρωί όταν ο 27χρονος την ώρα που βρισκόταν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, σε παραθαλάσσια περιοχή της Μεσαράς, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο… κενό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άτυχο νεαρό άνδρα μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Εκεί οι γιατροί αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες έκριναν την μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Ευτυχώς, ο 27χρονος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.