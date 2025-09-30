Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ο σεισμός έπληξε το νησί Leyte στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είναι μεγέθους 6,9 Ρίχτερ.

#BREAKING: Shallow 10km deep 6.9 Earthquake strikes off central Philippines.pic.twitter.com/ckrIElT6VD — beernews24 (@beernews24) September 30, 2025

Η δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Ο σεισμός σημειώθηκε υποθαλάσσια, ακριβώς δυτικά του Παλομπόν στις Φιλιππίνες, και θα μπορούσε να προκαλέσει τοπικό τσουνάμι εκτός από τις ζημιές από τη σημαντική δόνηση.

Δεν υπήρξε απειλή τσουνάμι μετά τον σεισμό, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, σύμφωνα με το Reuters. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη άμεσες αναφορές για θύματα ή μεγάλες ζημιές, αλλά οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο το Cebu και τις γειτονικές επαρχίες.

Δραματικά πλάνα έδειχναν μια εκδήλωση καλλιστείων να διακόπτεται στην πόλη Cebu καθώς το κτίριο κλυδωνιζόταν. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι αναμένονται μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο “Δαχτυλίδι της Φωτιάς”, μια ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα. Οι σεισμοί συμβαίνουν συχνά, αλλά οι περισσότεροι είναι πολύ αδύναμοι για να γίνουν αισθητοί από τον άνθρωπο.

Όμως οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί έρχονται τυχαία, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία για να προβλεφθεί πότε και πού μπορεί να χτυπήσουν.