Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Enikos Newsroom

διεθνή

σεισμός Φιλιππίνες

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ο σεισμός έπληξε το νησί Leyte στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είναι μεγέθους 6,9 Ρίχτερ.

 

Η δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.  Ο σεισμός σημειώθηκε υποθαλάσσια, ακριβώς δυτικά του Παλομπόν στις Φιλιππίνες, και θα μπορούσε να προκαλέσει τοπικό τσουνάμι εκτός από τις ζημιές από τη σημαντική δόνηση.

Δεν υπήρξε απειλή τσουνάμι μετά τον σεισμό, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, σύμφωνα με το Reuters. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη άμεσες αναφορές για θύματα ή μεγάλες ζημιές, αλλά οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο το Cebu και τις γειτονικές επαρχίες.

Δραματικά πλάνα έδειχναν μια εκδήλωση καλλιστείων να διακόπτεται στην πόλη Cebu καθώς το κτίριο κλυδωνιζόταν. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι αναμένονται μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο “Δαχτυλίδι της Φωτιάς”, μια ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα.  Οι σεισμοί συμβαίνουν συχνά, αλλά οι περισσότεροι είναι πολύ αδύναμοι για να γίνουν αισθητοί από τον άνθρωπο.

Όμως οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί έρχονται τυχαία, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία για να προβλεφθεί πότε και πού μπορεί να χτυπήσουν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Αποζημιώσεις σε αγρότες: Ποιοι θα πληρωθούν και πότε – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
17:52 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: «Θα απολύσω όποιον στρατιωτικό δεν μου αρέσει» – Γιατί γίνεται η συγκέντρωση των ανωτέρων αξιωματικών στην Βιρτζίνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα, Τρίτη, με μέλη ...
17:33 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Πατέρας ταρακούνησε βίαια το μωρό του και το παιδί πέθανε 4 χρόνια αργότερα – Ζήλευε την σύζυγό του που είχε βγει με φίλες της

Ένας τραγικός θάνατος συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς ένας πατέρας καταδικάστηκε για τον θάνατο...
17:17 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μυστήριο στο Παρίσι: Νεκρός ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής – Βρέθηκε έξω από ξενοδοχείο

Ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι την Τρ...
16:29 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

«Τελεσίγραφο» Τραμπ: Η Χαμάς έχει 3 ή 4 ημέρες να απαντήσει για το σχέδιο για την Γάζα

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν τρεις ή τέσ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης