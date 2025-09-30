Συνελήφθησαν 3 μέλη συμμορίας που «έγδυνε» σπίτια στα Βόρεια Προάστια – Ταυτοποιήθηκαν 47 περιπτώσεις απάτης με λεία πάνω απο 2 εκατ. ευρώ 

Στη σύλληψη δύο ανδρών και μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα 3 μέλη της σπείρας, πλησίαζαν ηλικιωμένους στις εισόδους των σπιτιών τους και τους έλεγαν ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, ενώ στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα κατάφερναν και έμπαιναν στα σπίτια τους, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Το κύκλωμα δρούσε το τελευταίο 5μηνο, κυρίως στα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Έπειτα από έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 47 περιπτώσεις απάτης, με την λεία των απατεώνων να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Χθες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στα δυτικά Προάστια όπου συνελήφθησαν 3 από τα μέλη της σπείρας, τα οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την Αστυνομία.