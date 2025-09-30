Live η κίνηση: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίου στο ρεύμα καθόδου – Δείτε πού υπάρχουν προβλήματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισού, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα στο ύψος του Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί πλέον από το οδόστρωμα, ωστόσο, επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Κηφισιάς έως τον Ρέντη.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν, παράλληλα, οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση