Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαιώνεται ότι το σκάνδαλο είναι απολύτως «γαλάζιο» και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου

«Επιβεβαιώνεται σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως γαλάζιο και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου» υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τη σημερινή κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, του πρώην προέδρου του Οργανισμού την περίοδο 21/7/2022-3/1/2024, Ευάγγελου Σημανδράκου.

«Ακούσαμε σήμερα σε απευθείας μετάδοση, την αναλυτική περιγραφή μιας πολιτικής και διοικητικής συμμορίας με επιτελική λειτουργία μέσα στα σπλάχνα του κράτους. Ενός “γαλάζιου” κράτους εν κράτει που έχει αλώσει τα πάντα και κυνηγά λυσσαλέα όποιον θεωρεί εμπόδιο στις εξυπηρετήσεις των δικών τους παιδιών.

Για το χατίρι “Φραπέδων” και “Χασάπηδων”, υπουργοί της ΝΔ δεν δίσταζαν να καρατομούν μέχρι και προέδρους του Οργανισμού, διορισμένων με ΑΣΕΠ. Και όλα αυτά, προκειμένου να συνεχίζουν τις βρώμικες μπίζνες τους στις πλάτες των τιμίων αγροτών. Ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε τις πρακτικές που θυμίζουν μαφία», τόνισαν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «όταν κλήθηκε ο κ. Σημανδράκος, στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη, στις 4 Νοεμβρίου 2023, μεθοδεύτηκε από τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, με σφραγίδα Μαξίμου, η αλλαγή όλων των διευθυντών του Οργανισμού, που οδήγησε και στην παραίτηση του δύο μήνες αργότερα».

«Είχε προηγηθεί η επιστολή του κ. Σημανδράκου προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκη, σύμφωνα με την οποία, στην Κρήτη συγκεντρώθηκε κατά το έτος 2020 πάνω από 60% του εθνικού αποθέματος της χώρας. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όλα ήταν σε γνώση του αναφερόμενου στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λ. Αυγενάκη», ανέφεραν και συμπλήρωσαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Ο τελευταίος, πίεζε αφόρητα για “ξεμπλοκάρισμα” ΑΦΜ. Είναι ανατριχιαστική η αναφορά του κ. Σημανδράκου ότι ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, του ζήτησε να “κάνουμε κάτι με τα δεσμευμένα ΑΦΜ” αλλά και συγκεκριμένα “να πληρωθεί ο Γιώργος (Ξυλούρης)», ο περίφημος “Φραπές”. Φράση ενδεικτική της ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που διέτρεχε όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των ημερών της ΝΔ».

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξαν ότι, «όταν κατήγγειλε την πίεση και την απαξιωτική συμπεριφορά που υφίστατο από τον Λ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος δέχθηκε την παραίνεση του Μαξίμου να “συνεχίσει να κάνει την δουλειά του”, ακριβώς διότι ήδη είχε αποφασιστεί η καρατόμησή του, χωρίς ποτέ να του εξηγηθεί ο λόγος».

Ανέφεραν ακόμη ότι «σύμφωνα με έγγραφο που προσκόμισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, επί υπουργίας Γεωργαντά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για το έτος δηλώσεων ΟΣΔΕ 2Ο22, κατόπιν ελέγχου, διαπίστωσε ότι στην πληρωμή του Ιουλίου του 2023, αντί για τη γραμμή δικαιωμάτων του 2022, χρησιμοποιήθηκε αυτή του 2021».

«Αποτέλεσμα, 196.083 αγρότες να πρέπει να επιστρέψουν 50.755.440 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά», επισήμαναν οι ίδιες πηγές.