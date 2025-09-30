Κινητοποιήσεις αγροτών: Απέκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών στο Σχολάρι

Σε νέο συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες με έξι τρακτέρ αλλά και φορτηγά, έχουν αποκλείσει τον δρόμο, στο ύψος του Σχολαρίου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από παρακείμενους δρόμους, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο αποκλεισμός δεν θα κρατήσει πολύ ώρα καθώς χαρακτηρίζεται συμβολικός, μιας και προωθείται λύση που θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και προβλέπει την προσκόμιση Κωδικού Αριθμού Κτηματολογίου για χωράφια έως 15 στρέμματα, αντί για τον Αριθμό Ταυτότητας ακινήτου.

Επίσης αναμένεται να δοθεί ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις στο σύστημα διαχείρισης που λήγει κανονικά σήμερα (ΟΣΔΕ). Όπως αναφέρουν οι αγρότες της περιοχής, κάτι τέτοιο δεν τους βρίσκει σύμφωνους, καθώς και πάλι δεν λύνεται οριστικά το πρόβλημα με τα αγροτεμάχια και εν τέλει, πολλά θα μείνουν αδήλωτα, με συνέπεια να χαθούν επιδοτήσεις.

Αυτή την ώρα, τρακτέρ από χωριά της περιοχής συγκεντρώνονται στον κόμβο της αερογέφυρας Καρδίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού η λύση δεν είναι ικανοποιητική.

Οι αγρότες επιμένουν σε εφαρμογή της αρχικής τους συμφωνίας, για δήλωση αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα, χωρίς ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, όπως προωθείται, και, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά τους, προειδοποιούν πως θα κλείσουν στο σημείο την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.