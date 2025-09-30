Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν κατακτήσει την κβαντική υπεροχή – Αυτή τη φορά, στ’ αλήθεια

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν κατακτήσει την κβαντική υπεροχή – αυτή τη φορά, στ’ αλήθεια. Φωτογραφία: Pexels
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν κατακτήσει την κβαντική υπεροχή – αυτή τη φορά, στ’ αλήθεια. Φωτογραφία: Pexels

Στα περισσότερα άρθρα που αναλύουν την κβαντική υπολογιστική, αναφέρεται συχνά ο όρος “κβαντική υπεροχή” (ή “κβαντικό πλεονέκτημα”). Ενώ ακούγεται εντυπωσιακό, η κεντρική ιδέα είναι σχετικά απλή: Εάν ένας κβαντικός υπολογιστής — με τα χρήσιμα qubits του σε κατάσταση υπέρθεσης – μπορεί να κάνει υπολογισμούς που θα ήταν αδύνατοι (ή εξαιρετικά μη πρακτικοί) για έναν κλασικό υπερυπολογιστή, τότε έχει επιτύχει την κβαντική υπεροχή.

«Έναστρη Νύχτα»: Ο εμβληματικός πίνακας ζωγραφικής του Βαν Γκονγκ οδήγησε στην ανακάλυψη ενός μυστικού της κβαντικής φυσικής

Το 2019, η Google επιχείρησε πρώτη να κατοχυρώσει τον τίτλο της υπολογιστικής υπεροχής, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το ίδιο έκαναν ερευνητές στην Κίνα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εμπειρογνώμονες δεν ήταν απόλυτα σίγουροι αν είχαν κατακτήσει πραγματική υπεροχή.
Στην περίπτωση της Google, ο κβαντικός υπολογιστής Sycamore ολοκλήρωσε μια εργασία σε τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, για την οποία η εταιρεία δήλωσε ότι ένας συμβατικός υπολογιστής θα χρειαζόταν 10.000 χρόνια για να την ολοκληρώσει.

Ωστόσο, το 2024, το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σαγκάης στην Κίνα ολοκλήρωσε την ίδια εργασία σε 14 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας έναν εντυπωσιακά ισχυρό, αλλά αναμφίβολα κλασικό υπερυπολογιστή. Όπως σημειώνει το New Scientist, η απόδειξη της κβαντικής υπεροχής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πρέπει οι ερευνητές να είναι σίγουροι ότι οι κλασικοί αλγόριθμοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να λύσουν την εργασία που ανατίθεται στον κβαντικό υπολογιστή — και φαίνεται ότι οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν τελικά το κατάφεραν.

Επανάσταση στην κβαντική φυσική: Επιστήμονες ανακαλύπτουν τον τρόπο για να αντιστρέψουν τον χρόνο – Ίσως και να διαγράψουν τα λάθη

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο arXiv, η ερευνητική ομάδα με έδρα τις Η.Π.Α., υπό την καθοδήγηση επιστημόνων από το UT Austin, αναφέρει ότι κατάφεραν να δείξουν με επιτυχία την «αδιαμφισβήτητη διάκριση» μεταξύ κβαντικών και κλασικών υπολογιστών.

«Ένας διαχρονικός στόχος της κβαντικής επιστήμης της πληροφορίας είναι να επιδειχθούν κβαντικοί υπολογισμοί που δεν μπορούν να ρεαλιστικά αναπαραχθού σε έναν κλασικό υπολογιστή», έγραψαν οι συγγραφείς.

Το MIT μόλις απέδειξε ότι ο Αϊνστάιν έκανε λάθος στο πιο διάσημο πείραμα κβαντικής φυσικής

«Δημιουργούμε μια εργασία, για την οποία ο πιο αποδοτικός κλασικός αλγόριθμος απαιτεί αποδεδειγμένα μεταξύ 62 και 382 bits μνήμης, και τη επιλύουμε χρησιμοποιώντας μόνο 12 qubits[…]. Αυτού του είδους το κβαντικό πλεονέκτημα – το οποίο ονομάζουμε κβαντική υπεροχή πληροφοριών — αντιπροσωπεύει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κβαντική υπολογιστική, το οποίο δεν βασίζεται σε αβέβαιες υποθέσεις».

Το πρόβλημα που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα

Στο πείραμα, ο κβαντικός υπολογιστής χρησιμοποίησε qubits που ήταν κατασκευασμένα από ιόντα και ελέγχονταν από λέιζερ. Αντί να δημιουργήσουν κάποιον πολύ περίπλοκο υπολογισμό, οι ερευνητές εστίασαν σε κάτι λίγο μικρότερο. Στόχος ήταν να δείξουν πως μια κβαντική μηχανή θα μπορούσε να επιλύσει ένα πρόβλημα, χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερα qubits από έναν συμβατικό υπολογιστή με κανονικά bits.

Χρησιμοποιώντας τα καθιερωμένα πειραματικά ψευδώνυμα Alice και Bob για τα άκρα του συστήματος, η εργασία απαιτούσε από την Alice να δημιουργήσει μια κβαντική κατάσταση και από τον Bob να μετρήσει αυτήν την κατάσταση για να κατανοήσει τις ιδιότητές της. Ο κβαντικός υπολογιστής στη συνέχεια βελτιστοποίησε αυτή τη διαδικασία μέχρι η έξοδος του Bob να μπορεί να προβλεφθεί προτού η Alice αποκαλύψει την κατάστασή της, όπως αναφέρει το New Scientist.

Ενώ ο κβαντικός υπολογιστής χρειάστηκε μόνο 12 qubits για να ολοκληρώσει αυτή την εργασία, οι συγγραφείς σημείωσαν ότι ένας κλασικός υπολογιστής θα απαιτούσε μεταξύ 62 και 382 bits για να εκτελέσει την ίδια εργασία — αδιαμφισβήτητη απόδειξη της κβαντικής υπεροχής πληροφοριών.

«Σε αντίθεση με προηγούμενες αποδείξεις κβαντικού πλεονεκτήματος που βασίζονται σε μη αποδεδειγμένες υποθέσεις πολυπλοκότητας, το αποτέλεσμα μας είναι αποδεικτέο και μόνιμο: καμία μελλοντική ανάπτυξη κλασικών αλγορίθμων δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό», έγραψαν οι συγγραφείς.

Αν και είναι καλό να το γνωρίζουμε, οι επιστήμονες είχαν ήδη μια υποψία ότι η κβαντική υπολογιστική θα ξεπερνούσε τελικά την κλασική της αντίστοιχη, λόγω των ιδιοτήτων υπέρθεσης των qubits. Η πραγματική πρόκληση από εδώ και πέρα θα είναι η κατασκευή κβαντικών υπολογιστών με αντοχή στα σφάλματα και περισσότερα από 1.000 qubits — και, προς χαρά μας, τα πράγματα εξελίσσονται.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Nature, οι επιστήμονες του Χάρβαρντ παρουσίασαν με επιτυχία έναν υπολογιστή 3.000 qubit, με νέες μεθόδους διόρθωσης σφαλμάτων.

Με την κβαντική υπεροχή να έχει επιτευχθεί με επαληθεύσιμο τρόπο, η εργασία συνεχίζεται ώστε η υπόσχεση αυτών των φουτουριστικών υπολογιστών να γίνει πραγματικότητα.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Κοινό μέτωπο Ιατρικών Συλλόγων για την υπογονιμότητα και το δημογραφικό πρόβλημα

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Κεραμέως – Τι αναφέρει

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Εγκέλαδος: Η Ευρώπη σχεδιάζει αποστολή για την αναζήτηση ζωής στον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου – Πότε θα εκτοξευθεί το δια...

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση
περισσότερα
11:25 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ο απροσδόκητος τρόπος με τον οποίο οι γονείς «μεταβιβάζουν» τη μακροζωία στα παιδιά τους

Η έρευνα στον διαφανή νηματώδη (τύπος σκουληκιών) «C. elegans», ή αλλιώς «Καινοραβδίτης ο κομψ...
08:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες κελτικά νομίσματα και κοσμήματα – Πώς τα εντόπισαν τυχαία με ανιχνευτή μετάλλων

Αρχαιολόγοι στη δυτική Βοημία ανακοίνωσαν μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: περίπου 500 χρυσά και ασ...
23:08 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσαιωνικό μπουντρούμι και ρωμαϊκή ταφή βρέφους βρέθηκαν σε λαχαναγορά – Τι αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι

Στο κέντρο του Λέστερ, εκεί που ήταν η λαχαναγορά, τώρα ακούς μόνο τους ήχους από σκαπάνες και...
15:05 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Μικροσκοπικές πέτρες ξαναγράφουν την ιστορία της εξέλιξης – Οι «χιονόμπαλες» στον ωκεανό που μαρτυρούν τα μυστικά της Γης

Επιστήμονες αποκάλυψαν απροσδόκητα στοιχεία για το μακρινό παρελθόν της Γης: κάποιες μικροσκοπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης